¿Vas a comprarte unas gafas de sol? Cuidado, porque no todas son iguales
No es una compra cualquiera
Estamos en verano y una compra muy típica de estas fechas son unas gafas de sol. Pero cuidado, no todas son iguales.
Y es que la dermatóloga Ana Molina cuenta en su canal de Tik Tok que, lo primero, "miren el filtro ultravioleta de sus gafas de sol cuando las compren, porque además viene en la etiqueta, luego no viene en la gafa".
Asimismo, explica que "la gente clasifica las gafas en cuanto a protección en función de la oscuridad. No, es que eran negras, como son muy oscuras ya me van a proteger súper bien de la radiación ultravioleta. Pues normalmente no".
Es más, asegura que estas gafas negras "muchas veces aumentan hasta los accidentes de tráfico, porque es que no ves tres un burro cuando vas conduciendo con unas gafas de estas tan oscuras, que no ves ni el salpicadero".
Así que "mirad la etiqueta para ver realmente qué SPF tienen esas gafas, qué protección frente a radiación ultravioleta. Y lo mismo con la ropa, que ya sabéis que la ropa, estamos luchando mucho desde la Academia Española de Dermatología para que la gente no tenga que comprar ropa especial con UPF. Ya sabéis que el UPF es el SPF, pero de la ropa, que también va del 0 al 50 más".
“No, los mosquitos no te pican porque tengas la sangre dulce. De hecho, la sangre no es dulce. Si tuviera sabor, sería más bien salada”. Con estas palabras, la dermatóloga Ana Molina desmonta uno de los mitos más extendidos sobre las picaduras de mosquito. Lo ha hecho a través de un curioso vídeo publicado en su perfil de TikTok, donde aclara por qué estos insectos eligen a ciertas personas.
Según explica, la teoría de la "sangre dulce" no tiene ningún fundamento científico. “A los mosquitos no les importa en absoluto el sabor de tu sangre. Sería un sistema muy ineficiente para seleccionar a sus víctimas. Si dependieran de eso, tendrían que picarnos primero solo para comprobar el sabor… lo cual sería un enorme desperdicio de recursos”, explica Molina con humor.
Mosquitos
En realidad, los mosquitos utilizan métodos mucho más simples y efectivos. “Tienen estrategias muy rápidas y directas para identificar a quién picar. En ese pequeño cerebro solo cabe una idea: ‘¿A quién me como hoy?’”, bromea la dermatóloga. Y ahí, según ella, está la verdadera clave del comportamiento de estos insectos.
