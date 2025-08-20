Alivia la digestión y regula el azúcar en sangre: las propiedades de los clavos de olor
Alexandre Olmos, médico internista, analiza los beneficios de incluirlo en tu día a día
Mucha gente ignora las propiedades que los clavos de olor pueden tener para su salud. Sin embargo, se trata de un árbol con infinitas propiedades, muy utilizado en la medicina tradicional. Para conocer más a fondo todo lo que puede hacer por tu salud, Alexandre Olmos, médico internista, ha compartido a través de TikTok, un vídeo en el que explica cómo puede emplearse el clavo de olor para obtener todos sus beneficios.
"Esto pequeño que ves aquí mejora tu salud y vida de forma sorprendente. Y no por nada se usa desde hace siglos en la medicina tradicional. Es uno de los ingredientes naturales con más beneficios para tu salud digestiva, disminución de la inflamación y hasta para combatir las infecciones", explica.
"Lo mejor de todo es que probablemente ya lo tengas en casa y no lo estés aprovechando como deberías. El clavo de olor es un potente antibacteriano y antiinflamatorio gracias al eugenol, su componente activo en la digestión ayuda a combatir las bacterias dañinas, reducir la hinchazón y mejorar la permeabilidad intestinal", añade.
"Si alguna vez has sentido acidez o pesadez después de comer, un té con clavo de olor puede ser un gran aliado. También se ha usado durante mucho tiempo para aliviar el dolor de muelas y encías, gracias a su capacidad para reducir la inflamación y adormecer el área afectada", cuenta.
"Pero lo más interesante es que puede ayudar a regular el azúcar en sangre y mejorar la sensibilidad a la insulina, lo que lo convierte en un apoyo natural para la salud metabólica", concluye.
