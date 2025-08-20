La biotecnológica asturiana que trabaja para estrechar el control de los efectos adversos de la quimioterapia

Un consorcio internacional de grupos de investigación, del que forma parte la empresa biotecnológica asturiana Dreamgenics, desarrollará en los tres próximos años un proyecto dirigido a controlar los posibles daños del cisplatino –administrado como tratamiento de quimioterapia para el cáncer– en el oído. "El desarrollo de sordera y acúfenos no ocurre en todos los pacientes que reciben quimioterapia con cisplatino, ni sucede con la misma intensidad cuando aparecen, lo que sugiere la existencia de una predisposición genética", explica Leyre Larzabal, responsable de Genética Clínica de Dreamgenics.

El cisplatino es un agente quimioterápico ampliamente utilizado para el tratamiento de diversos tipos de cáncer. Sin embargo, el uso de este fármaco lleva asociados algunos efectos secundarios, como el riesgo de desarrollo de sordera y acúfenos. El seguimiento de estos efectos adversos implica la necesidad de realizar repetidos desplazamientos por parte de los pacientes a centros de referencia especializados, ya que se requiere el uso de equipos audiológicos específicos no disponibles en atención primaria.

"Esta dificultad de acceso a servicios médicos especializados representa una desigualdad en el nivel de atención asistencial entre las personas que viven en regiones con una alta densidad poblacional frente a regiones con pocos servicios, como las zonas rurales", destacan los responsables de la compañía biotecnológica.

Un consorcio formado por ocho entidades públicas y privadas de Francia, España y Portugal ha recibido financiación por parte del programa Interreg Sudoe 2021-2027 para llevar a cabo durante los tres próximos años el proyecto titulado "Control domiciliario e identificación de perfiles de riesgo de hipoacusia inducida por cisplatino".

El consorcio está liderado por el departamento de Otorrinolaringología del Centro Hospitalario Universitario de Montpellier. Los otros dos centros franceses participantes serán el Instituto Regional del Cancer de Montpellier y el Centro de Oncología del Hospital Universitario de Nimes. En España, además de Dreamgenics, forman parte del consorcio la Fundación de Investigación HM Hospitales y el Instituto de Investigación Vall d’Hebron. Y por parte de Portugal participarán el Instituto Portugués de Oncología de Oporto Francisco Gentil y la Universidad de Coimbra.

El papel de Dreamgenics en este proyecto será el de actuar como laboratorio central, siendo responsable de la gestión y análisis de todas las muestras biológicas. "En nuestro laboratorio de Oviedo llevaremos a cabo la extracción del ADN, la secuenciación de exoma completo y el análisis bioinformático de los datos generados para cada paciente y participaremos en la interpretación clínica de los resultados obtenidos en los diferentes grupos experimentales", explica Leyre Larzabal. Y añade: "En total, esperamos reclutar 750 pacientes entre los cuatro hospitales participantes durante los dos primeros años".

Se trata del segundo proyecto europeo financiado por el programa Interreg Sudoe en el que participa Dreamgenics, tras el llevado a cabo entre 2018 y 2021 que sirvió para poner a punto un panel de genes que actualmente se está utilizando de manera asistencial para el diagnóstico precoz de hipoacusias infantiles. A juicio de su CEO y director técnico, Carlos Martínez, "la participación en proyectos de investigación internacionales es una gran oportunidad para establecer nuevos vínculos con otras entidades de primer nivel y, además, sirve para desarrollar nuevos estudios genéticos de los que pueden beneficiarse los pacientes".

Interreg Sudoe es un programa de financiación de la Unión Europea para apoyar el desarrollo regional y la cohesión en las regiones del sudoeste de Europa.