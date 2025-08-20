Conocer lo que es realmente un trauma es necesario para afrontarlo: va mucho más allá del evento traumático

Un trauma, definido por la Real Academia Española, se trata de un "choque emocional que produce un daño duradero en el inconsciente" o una "emoción o impresión negativa, fuerte y duradera". Sin embargo es importante conocer que un trauma va mucho más allá del abuso, la violencia y la infancia. El psicólogo Nicolás Salcedo explica que un trauma es también "lo que no pasó pero sí tenía que haber pasado".

Para poder entenderlo mejor, el profesional da varios ejemplos sobre aquellas "cosas que debiste haber tenido, que debiste haber experimentado y así ver qué te faltó a ti".

La primera de todas es la protección: Ya sean comportamientos hostiles de otros familiares, comentarios o incluso bullying, un niño es bastante indefenso por lo que sus padres tienen que haberle enseñado a cómo protegerse y obviamente hacerle sentir protegido por ellos". La segunda es el respeto: "Tus padres deberían haber marcado su autoridad, pero con respeto. El hecho de que ellos manden no significa que tengan carta blanca para faltarte respeto". Es normal que un niño no sepa cómo controlar sus emociones, "por lo que sus padres deberían haberle enseñado a cómo calmarse y regularse, no habérselas hecho peor o simplemente ignorarles hasta que se les pase", explica el psicólogo.

El tercer factor es el afecto, "ya sea físico o emocional, deberías haber experimentado afecto directamente de parte de tus padres. No solo vale con poner un techo sobre tu cabeza y desentenderse", comenta Salcedo. El cuarto son las habilidades básicas: "Enseñarte buenas prácticas de higiene, de alimentación, de dinero y en general, amor. Tus padres deberían haberte enseñado lo que es el amor auténtico, amando tus defectos, tus virtudes, de una forma casi incondicional, no simplemente dándote cariño cuando les convenía o cuando ellos querían dártelo", sentencia el profesional.

"Ahora, ¿todo esto es para culpabilizar a nuestros padres y victimizarnos? No", afirma el psicólogo: "Es todo lo contrario", pues si "nosotros somos capaces de reconocer lo que nos faltó, también podremos responsabilizarnos para dárnoslo ahora. Y sobre todo, para dárselo a otras personas y hacerlo mejor en el futuro", ya que concienciar no es culpabilizar, es el primer paso para tomar acción y hacer las cosas diferente.

El trauma infantil

Una investigación de la Asociación Americana de Psicología ha comprobado que los niños que sufren traumas por abuso o violencia a temprana edad muestran signos biológicos de envejecimiento más rápido que aquellos que nunca han experimentado adversidades.

El estudio, publicado en la revista 'Psychological Bulletin', examinó tres signos diferentes de envejecimiento biológico: pubertad temprana, envejecimiento celular y cambios en la estructura cerebral, y descubrió que la exposición al trauma estaba asociada con los tres.

La exposición a la adversidad en la infancia es un poderoso predictor de resultados de salud más adelante en la vida, no solo los resultados de salud mental como depresión y ansiedad, sino también resultados de salud física como enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer.

Al mismo tiempo, un desarrollo más rápido de las regiones del cerebro que juegan un papel en el procesamiento de las emociones podría ayudar a los niños a identificar y responder a las amenazas, manteniéndolos más seguros en entornos peligrosos. Pero estas adaptaciones que alguna vez fueron útiles pueden tener graves consecuencias para la salud y la salud mental en la edad adulta.

El hecho de que veamos pruebas tan consistentes de un envejecimiento más rápido a una edad tan joven sugiere que los mecanismos biológicos que contribuyen a las disparidades de salud se ponen en marcha muy temprano en vida. Esto significa que los esfuerzos para prevenir estas disparidades de salud también deben comenzar durante la infancia.