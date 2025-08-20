Soy farmacéutica y esta es la única crema que recomiendo para las piernas cansadas

Si tienes las piernas cansadas, un problema que se da muchas veces en verano, hay una crema que recomiendan los farmacéuticos que va genial.

Así lo aseguran desde el canal de Tik Tok de Paloma Álvarez Farmacéutica, donde señalan que "cuando empieza el calor y las personas que tienen piernas pesadas o mala circulación empiezan a sufrirlo aún más, os quiero enseñar este gel para piernas cansadas que es una maravilla".

Se trata de "una crema defatigante y tonificante para las piernas que actúa desde el primer uso. Es una textura súper ligidita y se absorbe al instante, no queda nada de grasa en la piel".

Además, "tiene efecto frío y hay que aplicarla siempre desde abajo hacia arriba con masajes circulares. Preferiblemente aplicar dos veces al día, por la mañana y por la noche".

La citada crema es gel de piernas ginkgo biloba.

En el mundo de la belleza, especialmente en el ámbito de las intervenciones estéticas, el relleno de labios se posiciona como una de las operaciones más demandadas. Sin embargo, como suele ocurrir, han surgido tendencias “naturales” que prometen imitar estos resultados de forma temporal, desde casa y sin gastar mucho dinero. Una de las técnicas virales más comentadas es el lip cupping, que consiste básicamente en aumentar el volumen de los labios a través de succión casera.

Álvaro Fernández, un conocido farmacéutico popular en TikTok (@farmaceuticofernandez), ha alertado en sus redes sobre los riesgos que conlleva esta práctica. “Esta técnica provoca un vacío que succiona los labios y hace que se acumule sangre en ellos”, explica Fernández, quien añade que este efecto temporal hincha los labios, pero no está exento de contraindicaciones.

Entre los peligros que destaca se encuentran la formación de hematomas y otros daños derivados del proceso. Por eso mismo, el farmacéutico recomienda evitar esta técnica: “Cero recomendable”.

Pero, ¿en qué consiste exactamente el lip cupping? Básicamente, es una moda que se ha hecho viral y que consiste en usar algún objeto para succionar los labios y crear un efecto de vacío. Aunque en centros especializados emplean aparatos diseñados para ello, en casa muchas personas usan vasos pequeños, tapas o frascos. Al aplicar la succión, la sangre se acumula en los labios, dándoles un aspecto más grueso y voluminoso.

Riesgos y contraindicaciones

Esta técnica presenta más riesgos que beneficios. En primer lugar, su efecto es muy temporal, durando solo unas horas o, como máximo, un día. Según la clínica estadounidense de cirugía plástica North Shore Aesthetics, cortar la circulación sanguínea hacia los labios puede dañar los nervios de la zona, e incluso provocar necrosis o amputación parcial de los labios.

Además, existe el peligro de que el objeto utilizado, como un vaso o copa, se rompa durante la succión, causando cortes o heridas en los labios y el rostro.

En resumen, aunque el lip cupping pueda parecer una alternativa rápida y económica para lucir labios más voluminosos, sus consecuencias pueden ser muy peligrosas, por lo que los expertos desaconsejan totalmente su práctica.