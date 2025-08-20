El nutricionista Pablo Ojeda rompe un mito en televisión: ¿es malo el surimi o podemos comerlo sin culpa?

El nutricionista más televisivo del momento, Pablo Ojeda, volvió a conquistar la tarde en La Sexta con su sección gastronómica en Más vale tarde. Esta vez, además de dejar a todos con ganas de probar sus canapés veraniegos, el colaborador abrió un auténtico debate en directo al sacar a relucir un ingrediente que siempre genera controversia: el surimi.

Todo comenzó cuando Ojeda, tras preparar pinchos fríos con combinaciones tan originales como atún rojo con piparras o albaricoque con sardina encurtida, se lanzó con una receta de paté de mejillones. Y ahí, entre quesos frescos y latas en escabeche, apareció el ingrediente estrella que hizo arquear las cejas a la presentadora: dos palitos de surimi.

"¿Le vas a echar surimi a esto?", preguntó sorprendida. La respuesta de Pablo fue tan sincera como pedagógica: "Ahora igual me meto en un lío, pero voy a abrir un gran melón. El surimi, como el jamón cocido, depende de la calidad. Hay algunos con mucho abadejo y poco almidón, y otros que son pura fécula. Por eso hay que mirar siempre la etiqueta", explicó con calma.

Ojeda quiso dejar claro que no es un alimento prohibido, sino uno ocasional, perfecto para tomar de vez en cuando pero siempre asegurándose de que sea de buena calidad. "Si lo vas a comer, que sea uno bueno. Y, sobre todo, no a diario", recalcó.

El resultado fue un paté de mejillones con surimi y mayonesa casera que arrancó aplausos en plató. Tanto María Lamela como Ramoncín coincidieron en que fue el canapé estrella de la tarde.

Con este golpe de realidad, Pablo Ojeda desterró el mito del “surimi enemigo” y recordó que, como en casi todo en la vida, lo importante está en la moderación y en saber elegir lo que compramos.