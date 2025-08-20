Los retos del embarazo gemelar.

El embarazo simultáneo de más de un feto en la cavidad uterina se denomina embarazo gemelar. Puede ser doble, triple, cuádruple, quíntuple y aún más; hay casos, perfectamente documentados, de hasta ocho fetos gemelos, con supervivencia de siete al nacimiento. De todas formas, el gemelar doble es el más frecuente. Y entre ellos, dos tercios son dicigóticos y un tercio monocigóticos.

Dicigóticos.

Se trata de dos óvulos maternos fecundados en el mismo ciclo por dos espermatozoides. En este caso, habrá dos placentas (bicorial) y dos cavidades amnioticas (biamniótico). Todos los dicigóticos son bicoriales. Estas gestaciones representan, aproximadamente, el 70 por ciento, y contienen dos fetos con diferentes características genéticas y del mismo o distinto sexo. El nivel de parecido de estos pequeños es el mismo que el existente entre dos hermanos normales. Es lo que habitualmente se llaman mellizos.

Monocigóticos.

Es fecundado un óvulo, pero posteriormente se divide en dos. Si la división se produce hasta el día tercero después de la concepción, el embarazo es bicorial y biamniótico. Habrá dos embriones, dos corion o placentas, y dos cavidades amnióticas. Entre el cuarto y el octavo día, es monocorial y biamniótico: se desarrollarán dos embriones en sacos amnióticos separados y con una placenta común. Entre el noveno día y el décimotercero es monocorial y monoamniótico: habrá dos embriones dentro de un mismo saco amniótico. A partir del día decimocuarto es monocorial, monoamniótico y con fusión de los fetos. Es lo que se conoce como siameses o gemelos, que vienen pegados por alguna parte del cuerpo. Estas gestaciones representan, aproximadamente, el 30 por ciento. Sin embargo, la situación ha cambiado últimamente, ya que muchas gestaciones provienen de técnicas de reproducción asistida, en las que se introducen dos cigotos o embriones y, en muchas de ellas, se implantan ambos, por lo que la proporción real de las gestaciones dicigóticas (mellizos) podría alcanzar el 85 por ciento.

Más cuidados.

Lo cierto es que estos embarazos requieren un seguimiento más exhaustivo que los embarazos únicos. Incluye, entre otras cosas, más ecografías. Y una dieta equilibrada, con ingesta abundante de verduras y fruta y con especial atención a la toma de nutrientes como ácido folico, calcio, hierro, buena ingesta de líquidos, por supuesto agua, para estar bien hidratada. Y, en cuanto a los riesgos, podemos hablar de parto prematuro, preeclampsia, síndrome de transfusión feto-fetal en gemelos monocoriónicos con una placenta, y algunos problemas que pueden surgir durante el parto.