Los retos del embarazo gemelar
Las gestaciones múltiples requieren un seguimiento más exhaustivo que las únicas
El embarazo simultáneo de más de un feto en la cavidad uterina se denomina embarazo gemelar. Puede ser doble, triple, cuádruple, quíntuple y aún más; hay casos, perfectamente documentados, de hasta ocho fetos gemelos, con supervivencia de siete al nacimiento. De todas formas, el gemelar doble es el más frecuente. Y entre ellos, dos tercios son dicigóticos y un tercio monocigóticos.
Dicigóticos.
Se trata de dos óvulos maternos fecundados en el mismo ciclo por dos espermatozoides. En este caso, habrá dos placentas (bicorial) y dos cavidades amnioticas (biamniótico). Todos los dicigóticos son bicoriales. Estas gestaciones representan, aproximadamente, el 70 por ciento, y contienen dos fetos con diferentes características genéticas y del mismo o distinto sexo. El nivel de parecido de estos pequeños es el mismo que el existente entre dos hermanos normales. Es lo que habitualmente se llaman mellizos.
Monocigóticos.
Es fecundado un óvulo, pero posteriormente se divide en dos. Si la división se produce hasta el día tercero después de la concepción, el embarazo es bicorial y biamniótico. Habrá dos embriones, dos corion o placentas, y dos cavidades amnióticas. Entre el cuarto y el octavo día, es monocorial y biamniótico: se desarrollarán dos embriones en sacos amnióticos separados y con una placenta común. Entre el noveno día y el décimotercero es monocorial y monoamniótico: habrá dos embriones dentro de un mismo saco amniótico. A partir del día decimocuarto es monocorial, monoamniótico y con fusión de los fetos. Es lo que se conoce como siameses o gemelos, que vienen pegados por alguna parte del cuerpo. Estas gestaciones representan, aproximadamente, el 30 por ciento. Sin embargo, la situación ha cambiado últimamente, ya que muchas gestaciones provienen de técnicas de reproducción asistida, en las que se introducen dos cigotos o embriones y, en muchas de ellas, se implantan ambos, por lo que la proporción real de las gestaciones dicigóticas (mellizos) podría alcanzar el 85 por ciento.
Más cuidados.
Lo cierto es que estos embarazos requieren un seguimiento más exhaustivo que los embarazos únicos. Incluye, entre otras cosas, más ecografías. Y una dieta equilibrada, con ingesta abundante de verduras y fruta y con especial atención a la toma de nutrientes como ácido folico, calcio, hierro, buena ingesta de líquidos, por supuesto agua, para estar bien hidratada. Y, en cuanto a los riesgos, podemos hablar de parto prematuro, preeclampsia, síndrome de transfusión feto-fetal en gemelos monocoriónicos con una placenta, y algunos problemas que pueden surgir durante el parto.
Suscríbete para seguir leyendo
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- El subsuelo del casco histórico de Oviedo sigue dando sorpresas: la reforma del edificio de Casa Lito hace aflorar restos arqueológicos
- Rescatan en helicóptero a una familia de cuatro miembros perdida en el parque natural de Redes
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- Esta es la cantidad que cobrará 'Europe' (además de la taquilla) por actuar en Oviedo durante las fiestas de San Mateo
- En imágenes: Matan a Noelia González Gutiérrez en su domicilio de La Folleca