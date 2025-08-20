Este es el secreto ruso para tener una piel radiante (y te costará muy poco dinero)

¿Te has dado cuenta de que las mujeres rusas tienen siempre una piel radiante? Pues es que tienen un secreto que ahora te vamos a desvelar y que, además, te costará muy poco dinero.

La tiktoker Lana Stars ha hecho un vídeo que ha subido en su canal donde cuenta que "lavarse la cara con agua mineral es un secreto ruso para una piel radiante. Este método me lo enseñó mi abuela, que a los 50 parecía de 35 años".

Aún así, explica que hay varios métodos. El primero, "pon la botella en la nevera después de desmaquillarte y limpiar la piel. Aclara tu rostro con agua mineral fría y no seques la piel. Deje que los minerales se absorban".

El segundo es rellenar "on ese agua un frasco spray y pulveriza tu cara durante el día, especialmente antes de maquillarte o en días de calor. Refresca y reduce las bolsas y retención de líquido y da brillo a la piel".

El tercer método es congelar el agua en cubitos. "Por la mañana, pásalos por el rostro. Es un drenaje linfático natural y te da tono y luminosidad a tu piel en 10 segundos".

No es necesario invertir grandes sumas en productos costosos para verte y sentirte espectacular. A veces, los mejores secretos de belleza están más cerca de lo que imaginas... ¡en tu propia cocina! Te compartimos algunos remedios caseros que han resistido el paso del tiempo y siguen siendo igual de efectivos que el primer día.

Uñas fuertes con un ingrediente sorpresa: ajo

¿Tus uñas se rompen con facilidad? Prueba este truco sencillo y natural: tritura un diente de ajo y mézclalo con tu esmalte transparente habitual. En pocos días, notarás que tus uñas crecen más resistentes. ¿Quieres un toque extra? Un poco de jugo de limón puede ayudarte a blanquearlas y darles un aspecto más limpio y saludable.

Revive tu cabello con una mascarilla casera

¿Tu cabello luce seco o sin vida? Devuélvele su brillo con una mascarilla natural a base de ingredientes que seguramente tienes en casa: mezcla dos cucharadas de mayonesa, dos claras de huevo y una cucharada de aceite de oliva. Aplica, deja actuar y prepárate para una melena suave y luminosa.

Agua fría: tu aliado antiedad

Cambiar la temperatura del agua puede hacer maravillas. Al finalizar tu ducha, dedica cinco minutos al agua fría sobre piernas y abdomen. Este simple gesto mejora la circulación, reafirma la piel y le da un aspecto más tonificado.

Hinchazón y ojeras bajo control

Para ojos hinchados después de una mala noche, hay trucos tan fáciles como eficaces: aplica rodajas de pepino o papa fría sobre los párpados, o coloca dos cucharas previamente refrigeradas. En minutos, notarás una mirada más fresca y descansada.

Miel para una piel suave y luminosa

¿Buscas un tratamiento facial natural? Mezcla dos cucharadas de miel con una cucharada de jugo de limón o vinagre de manzana. Aplica sobre el rostro y deja actuar unos minutos. Tu piel quedará hidratada, calmada y con un brillo saludable.

Solución casera para el cabello graso

Si tu cabello se engrasa rápidamente, prueba con esta fórmula: mezcla el jugo de medio limón con media taza de té negro. Úsalo como enjuague después del lavado y notarás tu melena mucho más fresca y ligera.

Aliento fresco en segundos

Olvídate de los enjuagues bucales industriales. Mascar hojas frescas de cilantro o hierbabuena durante cinco minutos puede ayudarte a combatir el mal aliento de forma natural y efectiva.

Trucos exprés: granitos y errores de autobronceado

Para esos granitos inoportunos, una pequeña cantidad de pasta dental puede secarlos durante la noche (úsalo solo en casos puntuales). ¿Tu autobronceador no quedó parejo? Haz una pasta con bicarbonato de sodio y agua y úsala para exfoliar y corregir el tono.