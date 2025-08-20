Esto es lo que tienes que hacer para evitar las rozaduras en los muslos este verano

Llega el verano y, con él, las rozaduras en los muslos que te pueden provocar hasta heridas. Pero no te preocupes, aquí tienes una serie de consejos para evitar estas rozaduras.

Consejos que llegan desde el canal de Tik Tok Infarmate, donde cuentan que una opción es, con los muslos secos, echar talquistina o polvos de talco, también hay quien utiliza vaselina en tubo. Sin embargo, esta última opción no es recomendable si vas a ir a la playa "porque se te puede pegar arena a los muslos y hacer todavía más daño".

En cuanto a cremas, Proskin Neo "es de las mejores recomendaciones que he escuchado en la farmacia", que "forma una película invisible entre los muslos evitando que se forme el daño, y si ya se ha producido, calma mucho el picor y el dolor". También hay varias opciones en stick que son más cómodas y se pueden llevar encima.

Por último, el producto más vendido es la crema antifricciones de Decathlon.

Entre los múltiples riesgos que se asocian al vapeo, el popular tiktoker conocido como Farmacéutico Fernández ha puesto el foco en uno que pasa desapercibido para muchos: sus efectos sobre la fertilidad masculina. “No te confíes”, advierte en uno de sus vídeos más recientes.

La reacción del farmacéutico surge a raíz de una publicación de otro creador de contenido, @vidaygenética, quien muestra una impactante comparación entre los espermatozoides de un hombre sano y los de un usuario habitual de vapeadores.

¿Es vapear realmente una alternativa más segura al tabaco tradicional?

Esta pregunta sigue generando debate incluso entre profesionales de la salud. Algunos neumólogos y especialistas en adicciones discuten si los cigarrillos electrónicos pueden ser útiles como herramienta para dejar de fumar. Sin embargo, los efectos adversos sobre la salud continúan saliendo a la luz, y la fertilidad es uno de los aspectos más preocupantes.

Farmacéutico Fernández señala que diversas investigaciones han demostrado que los líquidos usados en los vapers afectan negativamente a los espermatozoides: alteran su forma, reducen su movilidad —es decir, son “peores nadadores”— y disminuyen su cantidad.

Conclusión

La conclusión es clara: vapear puede tener un impacto significativo en la fertilidad masculina. “Reduce mucho las posibilidades de concebir”, afirma el farmacéutico, invitando a reflexionar más allá de la apariencia inofensiva de estos dispositivos.