El alimento que debes sacar de tu dieta porque está destrozando tu intestino: agota, inflama y afecta a tu sistema inmune
Se trata de un ingrediente que forma parte de nuestra dieta habitual
"¿Sabías que cada vez que comes trigo tu intestino se abre?". Es la preocuapante cuestión que plantea Alexandre Olmos, médico internista, en un vídeo que ha compartido en su perfil de TikTok. Y es que, según el experto, no hace falta padecer celiaquía para tener que desterrar de tu dieta esta alimento.
"Hay un estudio fascinante que demuestra que en todos los humanos celíacos o no, el consumo de trigo provoca una apertura temporal del revestimiento intestinal es algo que tu cuerpo puede reparar al principio comes pan tu intestino se abre y luego se cierra comes pasta se abre y vuelve a cerrarse pero llega un día en que esa reparación ya no ocurre cuando esa barrera ya no se cierra como debería aparece lo que se llama permeabilidad intestinal patológica", señala Olmos.
"¿Qué significa eso? Que fragmentos de alimentos mal digeridos, toxinas o bacterias empiezan a filtrarse al torrente sanguíneo", advierte.
"Y tu sistema inmune, al no reconocerlos, entra en alerta constante. Ahí es donde muchas enfermedades autoinmunes comienzan. No por fuera, sino por dentro del intestino", cuenta.
"Es un proceso silencioso que puede tardar años en mostrarse. Pero cuando lo hace, puede dar lugar a fatiga crónica. Dolores articulares, problemas en la piel o enfermedades como Hashimoto, lupus o artritis", dice Olmos
"Como médico especialista en epigenética, lo veo todo el tiempo. El intestino no solo digiere tu comida, define cómo funciona tu sistema inmune. Por eso, si te sientes hinchada, agotada o inflamación sin explicación, es posible que el problema no esté donde crees", concluye el experto.
- El presunto autor del crimen de Avilés: camarero en un conocido restaurante y detenido en un céntrico bar mientras se tomaba algo y cargaba el móvil
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Llantos, emoción y rabia en el multitudinario adiós a Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Podemos enfadarnos con Dios porque nos la ha arrebatado
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Muere atropellado un ciclista de 63 años en la recta de Posada de Llanes a Turanzas
- Una habitación alquilada, una fuerte discusión y un crimen: las claves (e incógnitas) del asesinato de una mujer en Avilés
- La Ronda Sur de Oviedo, tomada hasta febrero por las máquinas para hacer un bulevar de 300 metros
- En imágenes: Matan a Noelia González Gutiérrez en su domicilio de La Folleca