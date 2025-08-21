Más posibilidad de infarto e incluso, la muerte: la cantidad exacta de sal que debes consumir para que no pase factura a tu salud

Si hay algo en lo que siempre insiten los médico es en reducir lo del consumo de sal por las consecuencias que puede tener para la salud ya que, entre otras cosas, puede afectar a la salud cardiovascular pero, ¿cuál es el consumo diario perfecto para no comprometer nuestra salud? José Abellán, cardiólogo, ha compartido en TikTok un vídeo en el que analiza los riesgos que conlleva excederse con la sal.

"La sal nos aporta sodio, que es esencial para la vida, pero dentro de un rango. Y sí, sabemos que un consumo superior a 5 gramos al día se asocia a más infarto y a muerte", advierte el médico.

"Esto se debe a que un consumo elevado y continuo provoca hipertensión arterial y a que mayoritariamente este sodio viene de la sal de alimentos procesados, que son perjudiciales", señala.

"Quizá escuches que no hace falta limitar la cantidad de sal de nuestra dieta. Esto suele ser una mala interpretación. Lo que ocurre es que clásicamente se han recomendado niveles de sodio menores a 2,3 gramos al día y no sabemos a ciencia cierta si llegar a este nivel tan reducido aporta un beneficio además de que es muy difícil consumir tan poco", cuenta Abellán.

"Pero que esto no te cierre, evitar un consumo elevado de sal es saludable. ¿Cómo? Pues limita los procesados, quita el salero de la mesa o cambia en tu cocina la sal por hierbas o especias", indica el médico.