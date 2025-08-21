¿Puede el protector solar provocar cáncer de piel? La contundente opinión de los expertos

"Antes de 1900, nadie usaba protector solar y no fue inventado hasta 1938. No es cierto. El ser humano siempre se ha protegido del exceso de sol con ropa o gorros. Basta con ver la indumentaria de los tuaregos o preguntarle a tus abuelos cómo se vestían para ir a trabajar al campo. Curiosamente, a partir de ese año, las tasas de cáncer de piel comenzaron a aumentar". Este mito que no para de circular en redes puede acabar en tragedia si se pone en práctica. Esto hace que muchos expertos en el cuidado de la piel hayan tenido que salir a desmontar estas afirmaciones.

Alex Docampo, dermatólogo, ha compartido en TikTok un vídeo en el que explica cómo pasar por alto las bondades dle protector solar puede supones desde un cáncer de piel a peligrosas quemaduras.

"Que aumente el cáncer de piel no quiere decir que sea debido al protector solar, ya que con relación no implica causalidad. También ha aumentado estos años la moda de tomar el sol durante horas con las caminas de rayos UVA, lo que sí se ha relacionado con la aparición de cáncer cutáneo", explica el médico.

Sobre el interés de las empresas que producen protectores solares en que su producto se venda cuanto más mejor, Docampo explica. "Es cierto que al igual que con otras cremas, la industria cosmética ha generado publicidad para que su producto se use lo máximo posible", añade Docampo.

"Y es verdad que no es necesario usarlo en interiores si no tenemos ninguna condición fotosensible y todo el mundo precisa usarla todos los días. Pero esto no invalida que sí que sean de utilidad".

En cuanto a la dificultad de asimilar la vitamina C, "es decir, eliges el único estudio que parece apoyar lo que dices, pero la gran mayoría de estudios han observado que en la vida real usar protector solar no disminuye la síntesis de vitamina D, ya que siempre hay zonas de la piel que no alcanzamos a proteger por donde penetran los rayos de sol", cuenta Docampo.

"Y como si fuera poco, muchos están cargados de químicos como la oxivenzona, conocidos por ser cancerígenos y alterar el sistema endocrino. No es cierto. Las moléculas que componen los protectores están muy controladas y si surgen estudios que sugieren dudas sobre su seguridad, se limitan. Tal vez el sol no sea el problema". Otro d elos argumentos que el experto tumba.

"Es cierto, el sol no es ningún problema cuando convivimos de forma adecuada con él. El problema son este tipo de vídeos que buscan asustar con el productor solar, un producto que es realmente útil para evitar quemaduras y daños en la piel", indica el médico.

"Estaría bien que por una vez esos negacionistas criticasen todos los cosméticos que se venden que de verdad no sirven para nada, y no porque sean peligrosos, sino porque son inútiles", asegura.