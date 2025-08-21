El revelador relato de una española que sufrió un ictus en un avión: "De repente, no entendía lo que leía; intenté nombrar frutas y..."

"Hola, llevo una semana en el hospital, sí, todavía aquí, todavía aquí. ¿Por qué? Pues, les voy a contar qué me pasó por si alguna vez les pasa a ustedes también". Así comienza Inés Rodríguez, conocida como "Inusu_al" en redes sociales, el relato de su experiencia con un incidente similar al ictus, aunque de menor entidad, en un avión, algo que sucedió en julio de 2024. Su relato ha sido aplaudido por su valentía, a la vez que por el tono en el que se toma lo sucedido, que busca ayudar a quienes pueden sufrir un accidente cerebrovascular de este tipo.

"Me dio un pequeño derrame cerebral, pero muy pequeño, así que no se preocupen, estoy bien, estoy bien. Le llaman accidente isquémico transitorio", relataba en su día Inés Rodríguez. Se trata de un episodio al que coloquialmente se le conoce como "mini-ictus", que tiene síntomas muy similares o idénticos a los del ictus. Con lo que la historia de la influencer, logopeda canaria con parálisis cerebral que reivindica la normalidad de una vida con discapacidad, puede servir de ayuda para identificar a tiempo este tipo de episodios. Y detectarlos a tiempo es clave para revertir el daño causado.

Así detectó su problema de salud

"Cuando esté mejor, les explicaré bien todos los posibles síntomas del ictus, pero ahora les voy a contar los míos para que estén atentos. Estaba en el avión, a punto de despegar, leyendo en mi móvil, y de repente me di cuenta de que no entendía lo que leía, las palabras, las frases no tenían sentido", explica la influencer.

Ella misma fue avanzando para investigar si padecía otros posibles síntomas: "Pensé: '¿Podré hablar?'. Porque todo eso va junto. Intenté hablar y efectivamente no pude decir ni una frase, ni palabras específicas. En mi cabeza sí las tenía, pero no podía pronunciarlas". Así describe su sensación con el habla quien es precisamente logopeda.

También recurrió a un truco. "Recuerdo que intenté nombrar frutas y no pude decir 'naranja'. Entonces dije: 'Algo está pasando y, como pude, le expliqué a los señores que estaban a mi lado lo que me pasaba, que no me dejaran morir, que me ayudaran a ver qué estaba pasando", describe la canaria.

El consejo para estas situaciones

"Claro, estábamos a punto de despegar y no podíamos llamar a nadie. Respiraba profundo intentando calmarme, y mi brazo empezó a dormirse, también el lado derecho de mi cara". Así relata cómo fueron sumándose nuevos síntomas que le hacían temer lo peor respecto a un ictus.

"Cuando despegamos, ya estaba mejor, pero por el altavoz pidieron si había personal de salud en la cabina y vinieron como ocho personas a revisarme. Yo ya estaba bien, pero me llevaron directa al hospital", narra la logopeda e influencer. Efectivamente, ir cuanto antes al hospital es la mejor reacción que se debe tener ante estos síntomas. "¿Y qué hacer si les pasa algo así? Es un problema porque llevo aquí una semana, sí, pero es lo correcto. Por favor, sean responsables" y acudan al hospital si les pasa, agrega Inés Rodríguez en su más que revelador relato que puede servir de ayuda a las muchas miles de personas que sufren ictus o episodios similares a lo largo del año.