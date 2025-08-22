Atención padres: si tu hijo es sonámbulo esto es lo que nunca debes hacer para despertarlo

"Es verdad que no está aconsejado despertar a los niños sonámbulos cuando se levantan por la noche, pero ni les traumatiza ni, por supuesto, les lesiona el cerebro en caso de que accidentalmente les despertemos. ¿Qué ocurre?

Pues es verdad, yo os lo digo como niña sonámbula que he sido, mi hijo mayor ha sido sonámbulo, es verdad que hay veces que cuando se levantan uno no se da cuenta de que está dentro de un episodio de sonambulismo y a veces te asustas porque aparecen por el salón o aparecen en tu habitación y entonces te sobresaltas y se despiertan", explica Lucía Galán, pediatra.

"El paciente lo vive con bastante ansiedad, con angustia, porque no termina de entender dónde está, pero esto no va a tener ningún impacto en su cerebro ni en su desarrollo neurológico. ¿En qué consiste el sonambulismo? El sonambulismo es un trastorno benigno del sueño que presentan algunos niños y algunas niñas, también adolescentes, suele tener un componente hereditario importante, o papá o mamá han sido sonámbulos, Y entonces durante una fase del sueño que suele ser justamente el primer tercio de la noche, pues nada más dormirse, pues de repente se levantan con los ojos abiertos y empiezan a hacer cosas por la casa, automatismos que decimos pues a veces, pues no sé, pues yo una vez me encontré a mi hijo descolgando un cuadro o abren cajones o van a buscarte y te dicen cosas inconexas", añade.

Entonce, ¿Qué tenemos que hacer? Galán recomienda mantener la calma. "Acompañarles tranquilamente hasta su habitación. Les podemos dar conversación si queremos y si vemos que eso les relaja, si les altera, no hacemos nada más que acompañarles, estamos ahí con ellos en su cama hasta que se relajan y continúan con su sueño, nada más", advierte.

El sonambulismo puede asustar mucho a las familias, pero calma: despertar a un sonámbulo no es peligroso. Lo que suele pasar es que, al estar confundido, pueda reaccionar con miedo o desorientación. Factores que pueden desencadenarlo: Falta de sueño o cansancio extremo, Estrés o ansiedad, Fiebre en la infancia, Algunos medicamentos, Dormir en un entorno nuevo o poco seguro. Conocer estos factores nos ayuda a acompañar con calma y sin miedo.

En cuanto a precauciones, "se recomienda tomar determinadas precauciones, como por ejemplo, pues, cerrar bien las puertas con llave. Yo viví una vez un episodio con mi hijo mayor que cogió la puerta y se fue y se despertó él al tocar el timbre del vecino. Se encontró tocando el timbre y el sonido del timbre le despertó y se vio ahí en mitad del descansillo y se asustó un montón. Entonces, bueno, desde aquello yo aprendí que había que cerrar con llave.Guardo la llave en un sitio en el que él no sabe dónde está. Y bueno, hay que tener un poquito de precaución en esas cosas, pero no suelen hacer cosas peligrosas", indica.

"Ocurre desde los 3, 4, 5, 6 años hasta la adolescencia. Normalmente cuando ya entran en adolescencia los episodios de sonambulismo disminuyen y desaparecen. Y luego a veces quedan somniloquios, que decimos que es la gente que habla en sueños. Así que tranquilidad. como os digo, es un trastorno benigno del sueño, desaparece con el tiempo, solo hay que saber identificarlo, saber que se le va a pasar, que tenemos que acompañarle en el proceso desde la calma, la seguridad y la tranquilidad que nos da el conocimiento y si tenéis alguna duda, si se escapa de todo esto que os estoy contando, pues por supuesto consultarlo con vuestro pediatra", concluye .