Si consumes estos medicamentos con frecuencia podrías poner en riesgo tu corazón: arritmias, hipertensión y falta de magnesio
Sin receta y en exceso, abusar de estos fármacos puede pasar factura a nuestra salud cardiovascular
"Si tomas de forma continuada estos tres medicamentos puedes acabar con problemas en el corazón. Muy poca gente es consciente que si los tomas sin control médico o de forma continuada pueden acabar dañando algo tan importante como tu corazón". Es la contundente advertencia del médico internista Alexandre Olmos. Para concienciar sobre el consumo responsable de estos fármacos, el experto ha compartido una serie de consejos en un vídeo en TikTok.
"Y no te hablo de medicamentos raros, sino de esos que seguramente tengas por casa o te recomendaron alguna vez. Primero, los antiinflamatorios no esteroideos como el ibuprofeno o el naproxeno", señala el médico.
"Usarlos de forma seguida aumenta el riesgo de hipertensión y también de daño en el corazón como el infarto. Segundo, algunos antibióticos como la citromicina y las fluoroquinolonas pueden alterar el ritmo cardíaco y causar arritmias peligrosas", añade el médico.
"Y tercero, el homeopatía. Peprazol. Tomarlo de forma continuada puede bajar los niveles de magnesio, lo que va a afectar directamente a tu corazón. Si me permites darte un consejo, trata de evitar tomar estos medicamentos sin control médico y menos de forma crónica", explica el experto.
