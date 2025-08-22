Cuidado con cómo lavas tus dientes, podrías sufrir sangrado, inflamación y dañar tus encías
Lucía Palma, dentista, explica cómo hay que realizar este sencillo gesto
"Si te cepillas así así o así lo estás haciendo muy mal". Es la contundente advertencia de Lucía Palma, dentista, quien a través de un vídeo en su perfil de TikTok ha compartido cuál es la forma correcta de lavarse los dientes.
"Empecemos por el más común el horizontal es el que hace la gran mayoría rápido y con fuerza el problema las cerdas no entra donde deben entre el diente y la encía y es ahí donde se acumula la placa", cuenta la dentista. "
Después está el cepillo en bloque, sin levantar en ningún momento el cepillo. De esta forma lo único que vas a conseguir con el tiempo es empujar la placa a las encías y con esto lo que vamos a provocar es sangrado e inflamación".
"Y el famoso cepillado circular sin ningún tipo de dirección", indica Palma.
"¿Y cómo deberías cepillarte? Coloca el cepillo de dientes en la unión entre el diente y la encía a 45 grados y realiza movimientos suaves como si barrieras y esta parte es muy importante en los dientes de arriba tenemos que luego extenderlo hacia abajo para eliminar la placa y llevarla hacia afuera de la encía y en la arcada inferior todo lo contrario una vez que ya hayamos sacado toda la placa llevarlo hacia arriba es decir los dientes de arriba hacia abajo los dientes de abajo hacia arriba y muy importante, no se nos pueden olvidar las caras internas de los dientes que tenemos que hacerlo exactamente igual con movimientos muy suaves en la encía y luego un buen cepillado tiene que durar mínimo dos minutos y muy importante no olvidar cepillarse la lengua y toda la zona interior de los carrillos", concluye la dentista.
- El rastro del presunto asesino de Avilés en una larga noche de taxi en taxi y con una premonición: 'Hoy duermo en el calabozo
- Acuerdo clave para el futuro de la siderurgia asturiana: Arcelor podrá explotar otra zona del Naranco a cambio de reducir su cantera
- Habla la madre de Noelia González, la mujer asesinada en Avilés: 'Era todo lo que teníamos
- Colas en Lidl, el pequeño electrodoméstico con el que ahorrarás mucho dinero está casi a la mitad de su precio
- Prisión provisional para el arrestado por el crimen de Avilés: la jueza le considera autor del homicidio
- El encarcelado por el crimen de Avilés (que había sido denunciado por violencia de género) defiende su inocencia mientras la Policía busca más pruebas
- La indignación de una pareja de Oviedo a la que prohibieron entrar con su perra guía a un local: 'Que esto no vuelva a ocurrir a nadie. Es bochornoso
- De Pravia a Grado para emprender: 'Hay que hacer algo para que los pueblos no caigan el en olvido, arriesgarse merece la pena