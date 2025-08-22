Cuidado con cómo lavas tus dientes, podrías sufrir sangrado, inflamación y dañar tus encías

"Si te cepillas así así o así lo estás haciendo muy mal". Es la contundente advertencia de Lucía Palma, dentista, quien a través de un vídeo en su perfil de TikTok ha compartido cuál es la forma correcta de lavarse los dientes.

"Empecemos por el más común el horizontal es el que hace la gran mayoría rápido y con fuerza el problema las cerdas no entra donde deben entre el diente y la encía y es ahí donde se acumula la placa", cuenta la dentista. "

Después está el cepillo en bloque, sin levantar en ningún momento el cepillo. De esta forma lo único que vas a conseguir con el tiempo es empujar la placa a las encías y con esto lo que vamos a provocar es sangrado e inflamación".

"Y el famoso cepillado circular sin ningún tipo de dirección", indica Palma.

"¿Y cómo deberías cepillarte? Coloca el cepillo de dientes en la unión entre el diente y la encía a 45 grados y realiza movimientos suaves como si barrieras y esta parte es muy importante en los dientes de arriba tenemos que luego extenderlo hacia abajo para eliminar la placa y llevarla hacia afuera de la encía y en la arcada inferior todo lo contrario una vez que ya hayamos sacado toda la placa llevarlo hacia arriba es decir los dientes de arriba hacia abajo los dientes de abajo hacia arriba y muy importante, no se nos pueden olvidar las caras internas de los dientes que tenemos que hacerlo exactamente igual con movimientos muy suaves en la encía y luego un buen cepillado tiene que durar mínimo dos minutos y muy importante no olvidar cepillarse la lengua y toda la zona interior de los carrillos", concluye la dentista.