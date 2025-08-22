Inflamación celular: las consecuencias que el móvil puede tener en ti y que afectan genéticamente a tus hijos
El médico Alexandre Olmos explica cómo las pantallas afectan a tu salud y a la de tus hijos
Por todos es sabido que abusar de las pantallas puede tener consecuencias nefastas para la salud tanto a nivel ocular, en la calidad del sueño, incluso, en la postura corporal. Sin embargo, este daño podría perjudicar también a las células y además, incidir en la genética de tus hijos.
Sobre esto ha compartido un vídeo en TikTok el médico Alexandre Olmos, experto además en epigenética.
"Así nos afectan las horas de teléfono. Prestad atención. Os va a sorprender lo que os voy a decir", indica el médico.
"Recordad que la epigenética es heredable. Por lo tanto, nuestros hábitos y estilos de vida van a afectar a la calidad de vida de nuestros futuros hijos. Las pantallas azules de los móviles alteran el ciclo del sueño, afectando a nuestros niveles de energía y aumentando nuestro estrés", señala Olmos.
"También el campo electromagnético que produce el móvil genera inflamación celular. Todo esto aumenta el riesgo de enfermedades crónicas y empeora nuestra salud pero como sabéis la epigenética también puede ser heredable por lo tanto podría afectar a nuestros hijos si quieres evitar todo esto reduce el tiempo de uso del móvil duerme con el móvil alejado de la cama o si lo necesitas cerca activa el modo noche para reducir la luz azul de la pantalla pequeños cambios pueden tener gran impacto en tu salud epigenética", concluye el médico.
