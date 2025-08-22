Esto es lo que le pasa a tu intestino si bebes alcohol: "Por esto dejé de beber..."

Hay muchos efectos secundarios del consumo excesivo y/o frecuente de bebidas alcohólicas. El alcohol no es bueno para el organismo, y numerosos estudios médicos avalan sus efectos perjudiciales. En numerosos campos de la salud. Y uno de ellos es el aparato digestivo.

La nutricionista Estíbaliz García, conocida como Nutribaliz en redes sociales e internet, ha querido ahondar en estos efectos del alcohol. Y, además, abriéndose a contar su experiencia propia. Ella misma ha dejado por completo las bebidas alcohólicas y, desde entonces, su salud digestiva ha mejorado ostensiblemente, según cuenta.

"¿Por qué dejé de beber alcohol y cómo mejoró mi digestión desde entonces?", pregunta Estíbaliz García, queriendo así revelar una de esas "verdades incómodas" como es la mejora en la salud que supone abandonar por completo las bebidas alcohólicas.

"De adolescente bebía como todos, porque es algo súper normalizado. Siempre me emborrachaba fácilmente. Ya de adulto aprendí que tengo cuatro fases de desintoxicación, y mis reacciones son muy lentas", reseña la nutricionista, para quien el problema llegó "años después", cuando empezó "a tener síntomas: hinchazón, dolor abdominal, gases".

Son síntomas más que habituales entre un notable porcentaje de la población. "En ese momento, hace años, ni siquiera sabía que tenía SIBO (Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado)", recalca Estíbaliz García. Sin embargo, no lo dudó y tomó cartas en el asunto.

Un desastre total

"Ahí fue cuando el alcohol dejó de ser una opción para mí. Porque cada vez que bebía, aunque fuera solo una copa de vino en la cena, al día siguiente mi sistema era un desastre total. Por eso, entre muchas otras cosas, decidí dejar el alcohol. Y sabes qué, para mí fue un punto de inflexión", celebra la conocida nutricionista.

La experta subraya que "el alcohol no solo afecta al hígado, también inflama la mucosa intestinal, altera la microbiota y hace que el intestino se vuelva permeable". Y es eso lo que puede provocar los síntomas que ella sufría. Porque "eso significa que toxinas, bacterias o restos de comida mal digerida pasan al torrente sanguíneo, causando una reacción inflamatoria en todo el cuerpo".

Es más, la nutricionista va más allá y señala que "incluso una sola borrachera, de vez en cuando, puede hacer que vuelvan tus síntomas". "Pero si, además", continúa diciendo la experta en salud digestiva, "consumes alcohol de forma regular, obviamente termina siendo un desastre, aunque sean pequeñas cantidades".

También se refiere al trastorno digestivo que sufre ella, muy extendido igualmente entre la sociedad. "En el caso del SIBO, los estudios muestran que el alcohol ralentiza la digestión, aumenta la distensión abdominal y empeora los síntomas. Y no me preguntes qué bebida alcohólica es más segura, porque no soy quien para decirlo. Si tienes alguna patología, deja el alcohol. En mi caso, lo dejé y lo hice sin importar los comentarios de gente que me decía que no podía pasar por una copa. Nada hizo la diferencia en mi tratamiento. ¿Tú también lo has notado? Solo una copa y al día siguiente te sientes fatal, con diarrea y inflamación", sentencia la nutricionista Estíbaliz García.