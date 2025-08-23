Las 12 plantas que arrasan para adelgazar: los remedios naturales que recomiendan los expertos

La operación bikini ya no entiende de estaciones. Cada vez son más los que buscan opciones naturales para complementar dieta y ejercicio, y en ese terreno las plantas medicinales son las reinas absolutas. Quemar grasa, calmar el apetito, mejorar la digestión o eliminar líquidos… la naturaleza tiene un remedio para todo.

El doctor Josep Lluis Berdonces, especialista en plantas medicinales, lo tiene claro: estas son las 12 que deberías conocer si quieres perder peso de forma eficaz y saludable.

1. Acacia, el truco saciante

Su goma arábiga crea una película viscosa en el estómago que quita las ganas de picar entre horas. Perfecta en yogures, batidos o zumos.

2. Açaí, el “superalimento” de moda

Rico en antioxidantes, mejora el metabolismo y aporta energía. No falta en los batidos de medio Instagram.

3. Agar-agar, la gelatina natural

Un alga que se hidrata en el estómago y te deja lleno con muy pocas calorías. Además, regula el tránsito intestinal.

4. Algarroba, el sustituto dulce

Su harina ayuda a evitar antojos de cacao y, de paso, aporta minerales y antioxidantes. Lo healthy nunca supo tan rico.

5. Café, mucho más que un chute de energía

Antes del gym es ideal: activa el metabolismo y potencia la quema de grasas. Eso sí, sin pasarse.

6. Espárrago, el diurético estrella

Adiós líquidos, adiós hinchazón. Bajo en calorías y riquísimo al vapor o en ensaladas.

7. Fucus, el alga quemagrasas

Estimula la tiroides, acelera el metabolismo y combate la celulitis. Solo con control médico si tienes problemas de tiroides.

8. Nuez de kola, el secreto antiansiedad

Un clásico estimulante que, tomado antes de comer, ayuda a reducir el hambre.

9. Guaraná, energía y quema de grasa

Altísimo en cafeína, mejora la concentración y reduce el apetito. El must de muchos suplementos adelgazantes.

10. Malva, suave y digestiva

Calma el aparato digestivo y mejora el tránsito. Ideal para dietas bajas en calorías.

11. Noni, el regulador del azúcar

Ayuda a mantener estables los niveles de glucosa y a evitar los picos de insulina que provocan hambre repentina.

12. Té verde, el eterno favorito

Metabolismo rápido, quema de grasa y antioxidante. El todoterreno que nunca falla.

La clave está en integrarlas en una dieta equilibrada y con ejercicio. No hacen milagros, pero sí pueden ser el empujón natural que necesitas para sentirte más ligera, más saludable y en tu mejor versión.