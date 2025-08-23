Las 12 plantas que arrasan para adelgazar: los remedios naturales que recomiendan los expertos
Decir adiós a los kilos de más es posible con ayuda de estas aliadas verdes
La operación bikini ya no entiende de estaciones. Cada vez son más los que buscan opciones naturales para complementar dieta y ejercicio, y en ese terreno las plantas medicinales son las reinas absolutas. Quemar grasa, calmar el apetito, mejorar la digestión o eliminar líquidos… la naturaleza tiene un remedio para todo.
El doctor Josep Lluis Berdonces, especialista en plantas medicinales, lo tiene claro: estas son las 12 que deberías conocer si quieres perder peso de forma eficaz y saludable.
1. Acacia, el truco saciante
Su goma arábiga crea una película viscosa en el estómago que quita las ganas de picar entre horas. Perfecta en yogures, batidos o zumos.
2. Açaí, el “superalimento” de moda
Rico en antioxidantes, mejora el metabolismo y aporta energía. No falta en los batidos de medio Instagram.
3. Agar-agar, la gelatina natural
Un alga que se hidrata en el estómago y te deja lleno con muy pocas calorías. Además, regula el tránsito intestinal.
4. Algarroba, el sustituto dulce
Su harina ayuda a evitar antojos de cacao y, de paso, aporta minerales y antioxidantes. Lo healthy nunca supo tan rico.
5. Café, mucho más que un chute de energía
Antes del gym es ideal: activa el metabolismo y potencia la quema de grasas. Eso sí, sin pasarse.
6. Espárrago, el diurético estrella
Adiós líquidos, adiós hinchazón. Bajo en calorías y riquísimo al vapor o en ensaladas.
7. Fucus, el alga quemagrasas
Estimula la tiroides, acelera el metabolismo y combate la celulitis. Solo con control médico si tienes problemas de tiroides.
8. Nuez de kola, el secreto antiansiedad
Un clásico estimulante que, tomado antes de comer, ayuda a reducir el hambre.
9. Guaraná, energía y quema de grasa
Altísimo en cafeína, mejora la concentración y reduce el apetito. El must de muchos suplementos adelgazantes.
10. Malva, suave y digestiva
Calma el aparato digestivo y mejora el tránsito. Ideal para dietas bajas en calorías.
11. Noni, el regulador del azúcar
Ayuda a mantener estables los niveles de glucosa y a evitar los picos de insulina que provocan hambre repentina.
12. Té verde, el eterno favorito
Metabolismo rápido, quema de grasa y antioxidante. El todoterreno que nunca falla.
La clave está en integrarlas en una dieta equilibrada y con ejercicio. No hacen milagros, pero sí pueden ser el empujón natural que necesitas para sentirte más ligera, más saludable y en tu mejor versión.
