Caída del cabello: así puede frenar la alopecia sin poner en riesgo tu salud
La biología es un factor determinante en esta patología
Frenar la caída del cabello es una de las preocupaciones que suele traer de cabeza a todo aquel que sufre alopecia. Ya sea hombre o mujer, el efecto en la autoestima es el mismo y por ello, la necesidad de recurrir desde a remedios caseros, que no suelen ser recomendables, a lociones anticaída, champús o en el último de los casos y si te lo puedes permitir tirar de transplante capilar.
Pero ¿cómo influyen tus hormonas en este aspecto?
Esto es lo que dice tu cabello según la biología. "Seguro que habéis visto muchos vídeos sobre qué dice tu cabello de ti, es decir, cómo transmite según tu peinado y demás. Pero, ¿y si vamos un poquito más allá? En tu cabello tienes mucha información que puede ayudarte a conocer más de ti mismo y mejorar tu salud", explica Alexandre Olmos, médico internista y experto en epigenética.
"Y te voy a decir cómo. En nuestro pelo obtenemos mucha información a nivel intracelular de qué alimentos nos van mejor, nuestros niveles de vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos... ¿Cómo podemos obtener esta información? Realizamos un estudio de cabello de la zona occipital, lo enviamos a analizar y obtenemos más de 96 biomarcadores que nos van a permitir analizar nuestro sistema inmune, nuestro sistema metabólico, nuestro sistema cardiovascular, nuestro sistema intestinal... y con ello adaptar una nutrición y una suplementación para mejorar nuestra salud", dice el experto.
