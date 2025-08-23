Ni enfermedad ni trastorno: si tienes esta arritmia en el corazón, no te alarmes

La bradicardia es una arritmia o alteración del ritmo cardíaco en la que el corazón late más despacio de lo habitual. Se considera clínicamente como una frecuencia inferior a 60 pulsaciones por minuto en reposo, según la Sociedad Española de Cardiología (SEC). No obstante, no siempre se trata de una patología, ya que en determinadas circunstancias puede ser un hallazgo normal y sin consecuencias para la salud.

En el caso de los deportistas de alto rendimiento, la bradicardia suele ser un fenómeno esperado. La práctica continuada de ejercicio físico intenso provoca una mayor eficiencia del músculo cardíaco, que necesita menos latidos para bombear la misma cantidad de sangre. La American Heart Association (AHA) indica que, en estos casos, frecuencias de reposo de 40-50 latidos por minuto no solo no son preocupantes, sino que reflejan una excelente adaptación cardiovascular.

Los cardiólogos explican que esta “bradicardia fisiológica” en atletas es fruto de un corazón más fuerte y con mayor volumen de eyección. Por ello, el organismo recibe el oxígeno necesario con menos esfuerzo cardíaco. Los expertos señalan que este tipo de bradicardia no requiere tratamiento ni seguimiento específico si no se acompaña de síntomas, ya que se considera una variante normal de la respuesta al entrenamiento.

Lo mismo puede ocurrir, aunque quizás en menor nivel, en personas que practiquen deporte con frecuencia. Aunque no sean atletas de élite, la bradicardia puede aparecer cuando se hacen revisiones médicas rutinarias. De hecho, con total seguridad el médico les preguntará si practican deporte con asiduidad. Por lo que no se trata ni de una enfermedad ni de un trastorno, sino de una arritmia totalmente normal y que, en este caso, es síntoma de un corazón especialmente fuerte por hacer ejercicio intenso.

Bradicardias más preocupantes

Sin embargo, fuera del ámbito deportivo, la bradicardia puede ser un signo de alerta. Cuando el corazón late demasiado despacio y no logra bombear suficiente sangre al cuerpo, aparecen síntomas como mareo, fatiga, dificultad para respirar, dolor torácico o incluso desmayos. En estos casos, la bradicardia puede reflejar un problema en el sistema eléctrico del corazón, como el bloqueo auriculoventricular o el síndrome del seno enfermo.

La Sociedad Española de Cardiología advierte que la bradicardia patológica es más común en personas mayores, debido al deterioro natural del tejido cardíaco, aunque también puede deberse a enfermedades tiroideas, infecciones o a la toma de ciertos medicamentos como los betabloqueantes. Cuando se acompaña de síntomas, es esencial acudir a un especialista para un diagnóstico preciso y un tratamiento adecuado.

El abordaje terapéutico depende de la gravedad. Si la bradicardia genera síntomas graves o riesgo vital, el tratamiento más habitual es la implantación de un marcapasos, un dispositivo que regula el ritmo cardíaco. En los casos leves o efectos secundarios de fármacos, puede bastar con ajustar la medicación o tratar la causa subyacente.