Infartos en jóvenes: la alarmante realidad que ya afecta a las nuevas generaciones

Los infartos ya no son cosa de mayores. Cada vez son más los jóvenes que los sufren, y la tragedia de la familia Goyanes, que perdió a tres de sus miembros en menos de tres semanas por complicaciones cardiovasculares, lo pone de manifiesto.

El pasado 7 de agosto del 2024 fallecía Carlos Goyanes (79 años) a causa de un infarto. Diecinueve días después le seguía su hermano Tito Goyanes, y, apenas unas horas después, la noticia más devastadora: Caritina Goyanes, con tan solo 46 años, también perdía la vida. Tres muertes que han teñido de luto a una de las sagas más conocidas de la sociedad española y que ponen sobre la mesa una realidad preocupante: los infartos están aumentando en edades tempranas.

Una tendencia en aumento… pero menos mortal

Según el Instituto Nacional de Estadística, desde los años 80 los infartos en jóvenes han ido creciendo de manera paulatina. Sin embargo, hay un dato esperanzador: las muertes por esta causa se han reducido un 70% en la franja de 35 a 49 años y un 50% entre los 50 y 54. Es decir, ahora se sufren más infartos, pero se salvan más vidas gracias a los avances médicos y a la detección temprana.

Factores que ponen en riesgo tu corazón

Los cardiólogos señalan a los grandes culpables: tabaco, sedentarismo, colesterol, mala alimentación, estrés y consumo de drogas. Todos ellos, muy presentes en el estilo de vida moderno, son un cóctel peligroso para la salud cardiovascular.

Pero hay algo aún más inquietante: según un estudio de la Sociedad Española de Cardiología, las mujeres tienen el doble de riesgo de morir por un infarto que los hombres, en parte porque sus síntomas suelen pasar desapercibidos tanto para ellas mismas como para los profesionales sanitarios.

Cómo reconocer un infarto a tiempo

Los especialistas insisten en que aprender a identificar las señales puede salvar vidas. Entre los síntomas más habituales destacan:

Dolor opresivo en el pecho (como si alguien se sentara sobre él).

(como si alguien se sentara sobre él). Molestias que se irradian a brazos, hombros, cuello o espalda .

. Falta de aire, mareos, náuseas o desmayos .

. Fatiga extrema sin motivo aparente.

Los médicos recomiendan no ignorar estas señales y acudir inmediatamente a urgencias: cuanto antes se detecta, mejor pronóstico tiene.

Un problema global con solución

La OMS recuerda que la cardiopatía isquémica es la primera causa de muerte en el mundo, responsable del 16% de los fallecimientos en 2022.

Por eso, los cardiólogos insisten: nunca es tarde para cambiar de hábitos. Una dieta equilibrada, deporte regular y revisiones médicas pueden marcar la diferencia. Cuidar del corazón no solo alarga la vida, también asegura disfrutarla con calidad.