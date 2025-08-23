Esto es lo que le pasa a tu corazón si comes aguacate, espinacas o kéfir (y el doctor Aurelio Rojas te lo dice)

Aguacate, espinacas o kéfir. Son tres alimentos cada vez más extendidos por sus propiedades saludables. Tres integrantes habituales en las dietas sanas y equilibradas de la actualidad. Casi se podría decir que hasta son tres productos de moda, sobre todo el aguacata y el kéfir. Y sus precios lo corroboran...

La dieta influye mucho en la salud de las personas y comer estos tres alimentos (aguacate, espinacas o kéfir) claro que tiene consecuencias en lo que le pasa a nuestro cuerpo. En este caso, abordaremos lo que le pasa a tu corazón si recurres a estos tres productos.

¿Qué son las arritmias?

Las arritmias cardíacas son alteraciones en el ritmo normal del corazón que hacen que este lata demasiado rápido (taquicardia), demasiado lento (bradicardia) o de manera irregular. Según la Sociedad Española de Cardiología, estas alteraciones pueden deberse a fallos en la conducción eléctrica que coordina los latidos, provocando que la contracción cardíaca no sea eficaz. Aunque algunas arritmias son benignas y pasajeras, otras pueden comprometer el aporte de sangre al organismo y requerir tratamiento inmediato.

Los especialistas de la American Heart Association explican que las arritmias se clasifican en función de su origen y su efecto sobre la frecuencia cardíaca. Entre las más comunes figuran la fibrilación auricular, que provoca un ritmo rápido e irregular en las cavidades superiores del corazón; las taquicardias ventriculares, potencialmente graves porque se generan en los ventrículos; y las bradicardias, cuando la frecuencia es demasiado lenta para cubrir las necesidades del organismo.

En cuanto a sus síntomas, los expertos señalan que pueden incluir palpitaciones, mareo, falta de aire, dolor torácico o sensación de desmayo. No obstante, algunas arritmias son asintomáticas y se detectan de manera casual en una revisión médica. La severidad varía desde molestias leves hasta situaciones de riesgo vital, como la fibrilación ventricular, que puede desencadenar un paro cardíaco súbito.

El abordaje terapéutico depende del tipo y la gravedad de la arritmia. Los cardiólogos utilizan desde fármacos antiarrítmicos hasta procedimientos como la ablación con catéter, la implantación de marcapasos o desfibriladores automáticos. Además, el control de factores de riesgo —hipertensión, obesidad, tabaquismo o consumo excesivo de alcohol— es fundamental en la prevención. En definitiva, las arritmias representan un abanico de trastornos del ritmo que, aunque en ocasiones leves, deben ser siempre evaluados por un especialista.

Tres alimentos para evitar las arritmias

Pero no solo se trata de actuar médicamente cuando se producen estas alteraciones, también hay que hacerlo desde la rutina diaria. Y ahí la alimentación juega un papel importante, tal y como resalta el conocido y prestigioso cardiólogo Aurelio Rojas.

"Como cardiólogo, estos son los tres alimentos que más recomiendo cuando el ritmo cardiaco se altera sin causa estructural", expresa el doctor Rojas. Precisamente son los tres ya señalados inicialmente: aguacate, espinacas y kéfir. Un trío de productos que producen beneficio en los corazones que sufren alteraciones de ritmo sin causa natural aparente. Así los describe el propio cardiólogo Aurelio Rojas:

Aguacate: rico en potasio, magnesio y grasas saludables. Ayuda a mantener un ritmo cardíaco estable.

rico en potasio, magnesio y grasas saludables. Ayuda a mantener un ritmo cardíaco estable. Espinacas : magnesio y folatos que regulan el sistema nervioso y previenen extrasístoles.

: magnesio y folatos que regulan el sistema nervioso y previenen extrasístoles. Kéfir natural sin azúcar: mejora la microbiota y la serotonina. Menos estrés, más calma para tu corazón.

Con estos tres alimentos, se puede mejorar la salud cardiaca y evitar o atenuar las alteraciones del ritmo que a veces tanto nos asustan... aunque frecuentemente no sean producto de ningún trastorno grave.