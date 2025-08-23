El método D.H.A.: la forma definitiva para desengancharte del azúcar y que recomiendan los expertos

Muchos dicen a menudo que el azúcar es como una droga. Una respuesta inmediata en los receptores de dopamina que nos proporciona en pocos minutos, cierto bienestar pero, que igual que llega, se va, generando más ansia por seguir consumiendo alimentos ricos en azúcares.

Intentar dejarla no es tarea fácil ya que en es un ingrediente que genera gran dependencia. "Seguro que si has intentado dejar el azúcar, lo único que sentiste fue cansancio, debilidad, estrés, sueño y por eso pensaste que era peor dejarlo", cuenta Alexandre Olmos, médico internista. Y es que "el azúcar funciona como una droga. Activa los mismos circuitos de recompensa en el cerebro que las sustancias adictivas. Por eso, cuando lo reduces o eliminas, tu cuerpo entra en un estado de retirada y te pide más".

Sin embargo, existen técnicas para intentar reducir su ingesta poco a poco. "Aquí te dejo el mejor método para dejarlo. El método D.A.H. Desaceleración. No elimines el azúcar de golpe. Redúcelo poco a poco para que tu cuerpo se adapte sin sufrir tanto", explica el médico.

"Adaptación. Asegúrate de tener una dieta más rica en grasas saludables y proteínas para estabilizar la glucosa en sangre y reducir los antojos. Hidratación. Mantente bien hidratado y prioriza el descanso, ya que la falta de agua y sueño pueden intensificar los síntomas de abstinencia", cuenta Olmos.

"Si consigues pasar esta fase, notarás menos ansiedad, más energía estable y una mejor salud digestiva", recuerda.