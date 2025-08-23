Si te preocupan las bolsas de los ojos, este es el ingrediente que debes eliminar de tu dieta: así puedes transformar tu mirada

Si te preocupan las bolsas en los ojos, este es el ingrediente que conviene desterrar o al menos reducir su presencia en tu dieta. Jesús Burón, optometrista, ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que aconseja no abusar de este mineral para ayudar a tener a raya la retención de líquidos. Una de las causas de ese incómodo efecto de bolsa bajo los ojos.

"Reducir la ingesta de sal es una de las maneras más fáciles y efectivas de combatir las bolsas bajo los ojos. La sal atrae el agua hacia la superficie de la piel, causando que se hinche y se inflame. Esto a su vez provoca que la piel se pliegue, distorsionando los tejidos subyacentes y haciendo que las bolsas bajo los ojos permanezcan más llenas de lo que realmente están", indica el experto.

"Al reducir el consumo de sal puedes ayudar a disminuir la hinchazón y la inflamación de la piel, dando la apariencia de una piel más firme y suave. Además, reducir la sal puede ayudar a mejorar la circulación y la desintoxicación, lo cual puede ser beneficioso para aquellas personas con problemas de salud subyacentes que puedan estar contribuyendo al desarrollo de bolsas bajo los ojos", señala.

"Bueno, y así como curiosidad, esta es la misma razón por la que las personas tenemos los párpados hinchados después de llorar, porque el contenido de sal de tus lágrimas termina atrayendo agua hacia el tejido, causando párpados hinchados y bolsas bajo los ojos", comenta Burón.

#CuidadoDeOjos #TipsDeBelleza #EstiloDeVidaSaludable #RemediosNaturales #MiradaFresca #Bienestar #SaludYBelleza ♬ sonido original - El Óptico de YouTube @elopticodeyoutube ¡Hola a todos! 😊 Hoy os comparto algunos remedios naturales 🌱 para reducir las bolsas bajo los ojos. ¡Prepárate para transformar tu mirada! Menos Sal 🧂 ¿Sabías que reducir la sal puede disminuir las bolsas bajo los ojos? Te cuento el por que de manera sencilla. Mejora tu Sueño 😴 Un buen descanso es clave para una piel radiante. La de tus ojos es muy sensible así que también mejorará con un sueñecito algo más largo. Más Agua 💧 La hidratación es esencial. Bebe más agua anda. Compresas Frías ❄️ Un remedio clásico y efectivo. Te enseño a usar compresas frías para revitalizar tus ojos. ¡Es facilísimo y siempre funciona! Miel y Agua Tibia 🍯 Descubre cómo la miel puede ser tu secreto para una mirada luminosa. Te muestro cómo preparar este remedio en casa. Espero que estos consejos te ayuden a lucir una mirada más fresca y joven. ¡No olvides que el vídeo completo lo tienes en youtube y puedes seguirme para más tips de este tipo! #BellezaNatural

"Una compresa fría es una excelente manera de reducir las bolsas bajo los ojos. El agua fría ayudará a reducir el grosor de los vasos sanguíneos haciendo que pase menos sangre en esa zona, disminuyendo el tamaño de las bolsas. Esto proporcionará además una agradable sensación refrescante a tus ojos y también ayudará a reducir la apariencia de las bolsas" explica el experto.

"Otra forma de combatir las bolsas es mediante el uso de remedios naturales. Un remedio natural que se dice que es muy efectivo es la miel. La miel es rica en antioxidantes y puede ayudar a hidratar y nutrir la piel. Solo toma una cucharada de miel, disuélvela en un poco de agua y aplica ese mejuje directamente en las bolsas bajo tus ojos. Y espera a que se seque", cuenta el optometrista.

"La miel ayudará a calmar el enrojecimiento e irritación, dejando tu piel radiante y saludable. Y hablando de remedios naturales, me estoy acordando ahora del pepino. Y es que la gente siempre ha visto vídeos de personas con rodajas de pepino en los ojos. No creo que haya nada que funcione específicamente en el pepino en sí. Tal vez antioxidantes. Pero no tengo estudios reales en los que basarme. Y probablemente sea solo la frescura de tener un pepino frío en el ojo lo que realmente ayuda en este caso. Pero para eso aplícate unas gasas frías y no estropees un pepino que ahora está la comida como para andarla tirando", recomienda Burón.