Los 7 síntomas que delatan que te falta vitamina D (y cómo solucionarlo con trucos fáciles)

La vitamina D es mucho más importante de lo que piensas

Lucía Salazar

¿Sabías que podrías tener déficit de vitamina D sin darte cuenta? La farmacéutica y experta en dermocosmética Olga Asín ha explicado cuáles son los 7 síntomas más frecuentes que deberían ponerte en alerta, y lo cierto es que muchos de ellos pueden confundirse con un simple cansancio o con estrés.

Los síntomas más comunes del déficit de vitamina D

  • Cansancio crónico: aunque duermas bien, no recuperas energía.
  • Dolor muscular o debilidad: la vitamina D ayuda a formar fibras musculares.
  • Caída del cabello: más intensa de lo habitual.
  • Infecciones frecuentes: resfriados o defensas bajas pueden ser la señal.
  • Cambios de humor o tristeza: esta vitamina influye en la producción de serotonina, la hormona de la felicidad.
  • Problemas óseos o dolor en costillas y lumbares: en casos más graves.
  • Mayor riesgo de enfermedades autoinmunes: ya que regula parte de la inmunidad.

¿Cómo se soluciona?

Olga Asín recomienda un plan integral que combina sol, alimentación y, si hace falta, suplementación:

  • Tomar el sol 15-20 minutos al día, siempre con precaución.
  • Incluir alimentos ricos en vitamina D, como salmón, huevos o lácteos enriquecidos.
  • Recurrir a suplementos solo bajo supervisión médica.

Además, señala que mantener niveles óptimos no solo mejora la salud ósea, sino también la calidad de vida, la energía y hasta el estado de ánimo.

Ojo con el exceso

Aunque menos frecuente, tomar demasiada vitamina D sin control médico puede ser peligroso, ya que se acumula en el organismo y puede causar problemas renales, hipertensión o hipercalcemia.

La clave, según la experta, está en escuchar a tu cuerpo y confirmar con una analítica antes de lanzarse a los suplementos.

