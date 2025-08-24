Los 7 síntomas que delatan que te falta vitamina D (y cómo solucionarlo con trucos fáciles)

¿Sabías que podrías tener déficit de vitamina D sin darte cuenta? La farmacéutica y experta en dermocosmética Olga Asín ha explicado cuáles son los 7 síntomas más frecuentes que deberían ponerte en alerta, y lo cierto es que muchos de ellos pueden confundirse con un simple cansancio o con estrés.

Los síntomas más comunes del déficit de vitamina D

Cansancio crónico: aunque duermas bien, no recuperas energía.

aunque duermas bien, no recuperas energía. Dolor muscular o debilidad: la vitamina D ayuda a formar fibras musculares.

la vitamina D ayuda a formar fibras musculares. Caída del cabello: más intensa de lo habitual.

más intensa de lo habitual. Infecciones frecuentes: resfriados o defensas bajas pueden ser la señal.

resfriados o defensas bajas pueden ser la señal. Cambios de humor o tristeza: esta vitamina influye en la producción de serotonina, la hormona de la felicidad.

esta vitamina influye en la producción de serotonina, la hormona de la felicidad. Problemas óseos o dolor en costillas y lumbares: en casos más graves.

en casos más graves. Mayor riesgo de enfermedades autoinmunes: ya que regula parte de la inmunidad.

¿Cómo se soluciona?

Olga Asín recomienda un plan integral que combina sol, alimentación y, si hace falta, suplementación:

Tomar el sol 15-20 minutos al día , siempre con precaución.

, siempre con precaución. Incluir alimentos ricos en vitamina D , como salmón, huevos o lácteos enriquecidos.

, como salmón, huevos o lácteos enriquecidos. Recurrir a suplementos solo bajo supervisión médica.

Además, señala que mantener niveles óptimos no solo mejora la salud ósea, sino también la calidad de vida, la energía y hasta el estado de ánimo.

Ojo con el exceso

Aunque menos frecuente, tomar demasiada vitamina D sin control médico puede ser peligroso, ya que se acumula en el organismo y puede causar problemas renales, hipertensión o hipercalcemia.

La clave, según la experta, está en escuchar a tu cuerpo y confirmar con una analítica antes de lanzarse a los suplementos.