Los 8 mandamientos de las dermatólogas: lo que nunca harían en su piel (y tú tampoco deberías)

Las dermatólogas Lidia Maroñas (Clínica Dermatológica Internacional) y Paloma Cornejo (Centro Paloma Cornejo) han desvelado los hábitos que jamás cometerían con su piel. Atenta, porque puede que estés repitiendo alguno sin saber que es un error fatal.

1. Mascarillas peel-off que duelen al retirarse

Las que tiran de la piel como si te arrancaran media cara son un NO rotundo. Según Maroñas, pueden provocar dermatitis, erosiones e incluso abrasiones cutáneas. Mejor optar por exfoliantes suaves o cremas con ácidos.

2. Tatuajes demasiado grandes o multicolor

¿Pensabas que era solo cuestión de gustos? Pues no. “Quitar un tatuaje de este tipo es carísimo y difícil, y lo más probable es que te arrepientas”, advierte Cornejo.

3. Exfoliarse demasiado

La piel se renueva, sí, pero no cada día. Ellas aconsejan exfoliar máximo 2-3 veces por semana y siempre con productos delicados.

4. Enjabonarse el cuerpo entero a diario

Sorprende, pero es real: usar jabón en exceso elimina la barrera natural de grasa que protege la piel. Solo zonas imprescindibles (axilas, ingles y zona íntima) y jabones suaves.

5. Comprar kits caseros para quitar verrugas o lunares

“Podrías destruir un melanoma y hacerlo más agresivo”, alerta Cornejo. Nunca, nunca se debe manipular este tipo de lesiones fuera de una consulta médica.

6. Vivir estresada

El estrés se refleja directamente en la piel: granitos, opacidad, envejecimiento prematuro… Por eso las dermatólogas incluyen el bienestar emocional como parte de la rutina beauty.

7. Tocar los granos

Sabemos que la tentación es grande, pero la consecuencia lo es más: inflamación y cicatrices. La solución está en exfoliación suave y productos secantes, nunca en las manos.

8. Saltarse la protección solar

El protector solar es el mejor antiaging. Y no solo en verano: hay que aplicarlo cada día en cara, cuello, escote y manos.

Bonus track: no seguir modas sin asesoramiento

“Las cremas milagro de moda no son para todas las pieles”, recuerda Maroñas. Cada piel es única, y lo ideal es que un especialista recomiende lo que mejor le va.