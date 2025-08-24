El aplaudido zasca de una influencer de 61 años a sus haters: "Si lo que buscas es ver una mujer sin arrugas y un cuerpo esculpido..."

Llevar una vida sana cuando se alcanza una edad madura. Envejecer de la mejor forma posible. Mantenerse activos a medida que se cumplen años. Es el reto, e incluso la preocupación, de cualquier persona. Porque lo normal, hoy en día, es llegar a edades avanzadas, pero todo el mundo quiere hacerlo de la mejor forma posible. Y la esperanza de vida es cada vez mayor.

De eso trata el mensaje que quiere trasladar en sus redes sociales Carmen Lima, que a sus 61 años se ha lanzado a dar sus consejos en redes sociales para alcanzar una vejez saludable. Saludable en el sentido más amplio y profundo de la palabra, mucho más allá de lo estético.

Pero, como no podía ser de otra forma, en las redes sociales, donde ya tiene decenas de miles de seguidores, se ha encontrado con las críticas injustificadas (e injustificables) y los ataques de quienes parecen no entender (o no querer entender) su mensaje. Y es por ello que Carmen Lima ha realizado un alegato que ha sido muy aplaudido a favor de la salud senior.

El aplaudido alegato de Carmen Lima

"Hace unos días subí un video mostrando qué como en un día y no imaginé que generaría tanto debate en los comentarios", comienza diciendo la influencer, con cuentas en Instagram y en TikTok. Continúa su alegato de forma rotunda: "Si lo que buscas es ver a una mujer de 61 años con un rostro sin arrugas y un cuerpo esculpido, no lo encontrarás en mi cuenta".

Es a continuación cuando Carmen Lima explica la motivación de su trabajo divulgativo en redes sociales. "Mis vídeos no tratan de nutrición, sino de estar saludable desde adentro. Quiero envejecer bien, poder caminar, levantarme y disfrutar la vida sin dificultades", recalca.

Asimismo, reconoce algo con lo que seguro que se sentirán identificadas otras como mujeres. "Hay mujeres de mi edad que lucen mucho mejor o más jóvenes, y eso a veces me afecta, pero nunca me he comparado con nadie ni he hablado de mi apariencia", confiesa en lo que es toda una reflexión en torno a la dictadura de la estética y el físico, que tanto imperan, por otra parte, en las redes sociales.

Pero, en cualquier caso, refuerza la idea que tiene sobre sus hábitos, que le han llevado a emprender el camino que sigue hoy en día. "Quizás no lo notes en pantalla, pero hábitos como el ejercicio, la meditación y una alimentación saludable han transformado mi vida. Hace 11 años vivía con dolor en las rodillas y ahora me siento más vital que nunca. Antes me consideraba irritable y malhumorada, pero al sanar heridas y cambiar creencias, descubrí mi verdadera personalidad", cuenta la influencer senior.

Y va más allá, a la hora de afirmar que la edad no es algo que le preocupe. "Soy una persona con ganas de aprender y cumplir sueños. Mi objetivo al poner mi edad en los videos es romper el tabú que a veces tenemos las mujeres de esconderla. Me siento bien diciendo que tengo 61 años, no tengo problema con eso ni quiero parecer menos. Mi mensaje es que a los 61, a los 20 o a los 80, puedes estar saludable, puedes querer comenzar nuevos proyectos, puedes querer viajar. Puedes empezar a cualquier edad", sentencia.