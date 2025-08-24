¿Y si las caries estuviesen detrás de las lesiones musculares? Así alteran tus músculos las infecciones bucales

¿Y si la salud bucondetal determinase en gran medida la recuperación de una lesión muscular? Aunque pueda parecer que no existe relación entre ambas, las infecciones bucales como las caries influyen de manera decisiva en la salud muscular.

El traumatólogo Juanjo López lo explica en su perfil de TikTok.

"Una de las cosas más frustrantes para un deportista son las lesiones musculares de repetición.Sobrecarga, mala técnica, mala suerte, son muchos de los motivos que se alegan cuando tenemos a un paciente que se rompe sucesivamente los músculos, sobre todo los isquiotibiales.Pero hay una cosa muy importante y que tenemos que tener siempre en cuenta, y es que en muchas ocasiones el origen no está en sí, en el músculo o en el esfuerzo deportivo, puede estar en la boca", indica el médico.

"Y es que cuando tenemos una infección en la boca, por ejemplo una caries, vamos a tener una alteración sistémica y un aumento de citoquinas proinflamatorias que van a alterar la capacidad de regeneración del músculo, el umbral de fatiga y van a aumentar el riesgo de lesión", señala.

"En todo el mundo es muy importante vernos la boca, pero más en aquellas personas que son deportistas y sobre todo si hemos tenido lesiones musculares de repetición. Debemos de ver la posible aparición de caries, periodontitis, una mala oclusión a nivel bucal que puede provocar este tipo de lesiones", cuenta.

"Por tanto, debemos de revisar la boca al igual que revisamos que nuestra zapatilla esté en buen estado, que tengamos la mejor raqueta, el mejor material. Es igual de importante", indica el traumatólogo.