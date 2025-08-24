Cuidado con esta marca en tus uñas: puede ser un síntoma de que te faltan estas importantes vitaminas
Alexandre Olmos explica lo que la apariencia de tus uñas dice de tu salud
Las uñas frágiles y quebradizas podrían decir más sobre tu salud de lo que imaginas. De hecho, deberías incluso preocuparte porque podría ser síntoma de un déficit de algunas vitaminas y micronutrientes importantes para el correcto funcionamiento del organismo.
"Si tienes las uñas frágiles o rayadas deberías de preocuparte. Mucha gente no le da importancia tener las uñas rayadas o frágiles y lo que hacen es pintárselas, tapárselas y está perdiendo mucha información sobre su salud.
Esta situación lo más frecuente es que se ve por infecciones ungueales, traumatismos previos, pero también hay que tener en cuenta que muchas veces puede deberse a déficits nutricionales", indica Alexandre Olmos en un video
"Si tienes algún conocido o en tu caso con fragilidad, rayas verticales o horizontales en las uñas y que nos asocie con cansancio, problemas digestivos, estrés o alguna otra sintomatología, pásale este vídeo".
Las carencias de nutrientes que revelan tus uñas
Falta de micronutrientes: Las vitaminas y minerales son esenciales para el buen funcionamiento de tu cuerpo. Una dieta desbalanceada y poca comida saludable puede privarte de nutrientes como el zinc, hierro y biotina, fundamentales para tu salud. ¿El resultado? No solo rayas en las uñas, sino también otros síntomas que te están pidiendo atención
Zinc: Dificultad para sanar heridas, debilidad del sistema inmune, y pérdida del olfato.
Hierro: Cansancio constante, piel pálida y dificultad para concentrarte.
Biotina: Piel irritada, cambios de humor, caída del cabello y uñas débiles o con rayas.
Baja producción de ácido gástrico (Hipoclorhidria): Este trastorno en la salud digestiva afecta la absorción de nutrientes. Las personas con hipoclorhidria no solo notan cambios en sus uñas, sino que también experimentan debilidad, problemas en la piel y altibajos en el estado de ánimo.
