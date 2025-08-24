El error de belleza que puede estar llenándote de granitos: abusar del limpiador facial

La doble limpieza se ha convertido en el ritual estrella de muchas rutinas de cuidado de la piel, pero hay un detalle que casi todas pasáis por alto… y que puede estar provocando esos brotes de granitos que tanto desesperan.

Los expertos en cosmética lo tienen claro: el problema no es el limpiador en sí, sino la cantidad que usas. Y sí, seguramente estés cometiendo este error cada noche.

Menos es más (también en tu rutina facial)

¿Te suena la típica frase de los anuncios de limpieza del hogar? “Con una sola gota es suficiente”. Pues lo mismo aplica a tu piel. Presionas el dispensador hasta el fondo, sacas una cantidad excesiva y luego, claro, toca aclarar… pero nunca con el mimo necesario. Resultado: restos de detergente en tu cara que irritan, resecan y pueden obstruir los poros.

La clave está en usar la mínima cantidad posible. Una gotita de aceite o bálsamo limpiador basta para retirar maquillaje, protector solar e impurezas. Y si notas que necesitas un poco más, añade apenas un poquito extra, no medio bote.

El gran error: no aclarar bien

Otro punto crucial es el aclarado. Muchas veces, por las prisas o por la incomodidad de mojarse el pijama, dejamos restos de limpiador en la piel. Y ahí empieza el problema: esos residuos no están diseñados para permanecer en tu rostro, y con el paso de las horas, la irritación y los granitos aparecen.

El truco definitivo

Si alguna vez has probado la doble limpieza y te ha ido mal, probablemente no era culpa del producto… sino de la forma de usarlo. Aplica menos cantidad, dedica un minuto extra a aclarar bien y tu piel lo agradecerá al instante.