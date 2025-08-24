La razón por la que si se te cae un diente no debes tirarlo nunca: acude rápido a tu dentista

Si se te cae un diente, ¿sabrías cómo actuar? Muchos puede que no piensen que la pieza dental se puede salvar pero, si la conservas de forma adecuada y acudes rápido al dentista, puedes recuperar tu diente.

"Cuando un diente se rompe no es solo estética. Puede doler, sangrar o dejarte sin diente si no haces lo correcto. Si es el diente entero no toques la raíz ni lo limpies, guárdalo igual", cuenta la dentista Lucía Palma.

Pero no basta con conservar la pieza, lo ideal es que vayas corriendo "a urgencias, porque sí, el tiempo juega en contra. Cada minuto cuenta para intentar salvarlo", advierte la dentista.

"Y mientras tanto, no mastiques obviamente por ese lado y evita lo duro, lo frío, lo ácido. Y por favor, no lo dejes pasar.He visto muchos pacientes que llegan a tiempo y podemos salvar su diente y sin embargo muchos otros que no lo hemos conseguido porque esperaron a ver qué pasaba y ya era demasiado tarde", dice la experta.

"Guarda este vídeo porque te puede pasar en cualquier momento en una caída, comiendo o apretando incluso sin que te des cuenta", concluye Palma.