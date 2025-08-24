Si tienes un dolor incapacitante al sentarte, puede que sufras de coxigodinia: así puedes resolver esta patología

Si cada vez que te sientas notas un fuerte dolor, puede que sufras coxigodinia. Esta patología en ocasiones puede interferir y condicionar en gran medida el día a día de quien la padece. Por ello, conviene identificarla a tiempo y tratarla adecuadamente.

Juanjo López, traumatólogo, explica cómo evitar que esta molestia acabe siendo crónica.

"Un dolor que tratamos en traumatología y que es un dolor que muchas veces es totalmente incapacitante para el paciente, como es el dolor del coxis, el dolor de la rabadilla o lo que se llama coxigodinia. El coxis es un vestigio de la cola de los animales, pero en el humano tiene un papel como sostén para músculos y ligamentos del suelo pélvico", indica.

"La causa más frecuente del dolor de coxis es una caída sobre los glúteos, lo que llamamos comúnmente caída de culo. Esta caída lo que va a producir es una fractura, aunque también puede haber un dolor muy severo en el coxis en deportes como el ciclismo o en gente con sobrepeso que pasa mucho tiempo sentada", señala el experto.

"En caso de que tengamos una fractura desplazada, sobre todo en mujeres, podemos tener problemas en el canal del parto porque se disminuye el tamaño de la pelvis. En aquellos casos con dolor severo, aconsejo siempre usar como un flotador o un cojín para evitar apoyarse sobre el coxis", cuenta.

"También se puede hacer fisioterapia, trabajo de suelo pélvico, en ocasiones hacemos infiltraciones y en casos muy desesperados donde hay una fractura desplazada, lo que hago a los pacientes es quitarle esa parte que se ha desplazado", añade el traunatólogo.

"Esta cirugía se llama coccigectomía y es importante volver a suturar todos los planos musculares y ligamentosos para evitar problemas, sobre todo en mujeres, de suelo pélvico.