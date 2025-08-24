El truco de una dermatóloga para cortar bien las uñas de los pies y evitar problemas dolorosos

Un gesto tan simple como cortarse las uñas de los pies puede marcar la diferencia

Lucía Salazar

Cuidarse no siempre significa ir a un salón de belleza. A veces, lo que hacemos en casa frente al espejo puede ahorrarnos muchos disgustos. Y si hablamos de pies, la dermatóloga Leire Barrutia ha dado la clave definitiva: nunca cortes las uñas de los pies en redondo.

El error más común

A diferencia de las manos, las uñas de los pies deben cortarse en línea recta. Según la especialista, hacerlo en curva puede provocar que los bordes crezcan hacia la carne y terminen encarnándose. El resultado: dolor, inflamación y hasta infecciones.

Cómo evitar una uña encarnada

Los expertos coinciden en que la prevención empieza con hábitos sencillos:

  • Córtalas siempre rectas y no demasiado cortas.
  • Elige calzado ancho y cómodo, que no presione los dedos.
  • Mantén la higiene, lavando y secando bien los pies, sobre todo entre los dedos.
  • No intentes arreglar una uña encarnada en casa: lo mejor es acudir al podólogo.

Y si ya tienes una…

Los especialistas recomiendan sumergir el pie en agua caliente 3 o 4 veces al día, masajear suavemente la zona inflamada y, en algunos casos, colocar un pequeño trozo de algodón bajo la uña para aliviar la presión. Además, mientras dure el problema, es mejor usar sandalias para que el dedo respire.

Un consejo para toda la vida

Lo que parece un detalle menor puede evitar mucho dolor. Así que ya lo sabes: la próxima vez que cojas el cortaúñas, recuerda el truco de la dermatóloga. Tus pies te lo agradecerán.

