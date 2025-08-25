Esta es la cantidad límite de arroz que puedes comer al día: lo que le pasa a tu cuerpo si la superas

El arroz es uno de los alimentos más consumidos en el mundo y constituye la base de la dieta de más de la mitad de la población, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Su valor principal radica en ser una fuente de energía asequible y versátil, gracias a su riqueza en hidratos de carbono complejos. Sin embargo, los expertos en nutrición recuerdan que, como cualquier alimento, sus beneficios y riesgos dependen de la frecuencia y la forma de consumo.

Entre sus ventajas, el arroz aporta energía de liberación lenta, lo que ayuda a mantener estables los niveles de glucosa en sangre cuando se combina con fibra y proteínas. La Fundación Española de Nutrición (FEN) destaca que también contiene vitaminas del grupo B, esenciales para el metabolismo energético, así como minerales como fósforo y magnesio, que contribuyen al buen funcionamiento muscular y nervioso.

La Escuela de Salud Pública de Harvard señala que el consumo de arroz integral resulta especialmente beneficioso. A diferencia del blanco, conserva el salvado y el germen, aportando fibra, antioxidantes y un mayor contenido en micronutrientes. Esto lo convierte en un aliado frente al estreñimiento y en un factor protector frente a enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2 y las cardiovasculares.

No todo es positivo...

No obstante, comer arroz blanco a diario puede tener efectos menos positivos. Su índice glucémico es alto, lo que favorece picos de azúcar en sangre si no se combina con otros alimentos. Estudios publicados por Harvard asocian un consumo elevado de arroz blanco con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, especialmente en poblaciones donde se consume varias veces al día como plato principal.

Otro aspecto a tener en cuenta es la presencia de arsénico inorgánico en el arroz, un contaminante natural absorbido por la planta. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) advierte que, aunque las cantidades suelen ser bajas, una ingesta excesiva a largo plazo puede representar un riesgo, sobre todo en niños y embarazadas. Por ello, organismos de salud recomiendan variar los cereales de la dieta y no basar la alimentación únicamente en arroz.

Los nutricionistas aconsejan además prestar atención a las raciones. Una ingesta diaria moderada, de unos 60 a 80 gramos en crudo por persona, puede formar parte de una dieta equilibrada siempre que se combine con verduras, proteínas magras y grasas saludables. Alternar arroz integral, salvaje o basmati con otros cereales como quinoa, avena o bulgur ayuda a diversificar nutrientes y reducir posibles riesgos.