Esta es la cantidad límite de pasta que puedes comer al día: lo que le pasa a tu cuerpo si la superas

La pasta es uno de los alimentos más consumidos en España y en gran parte del mundo. Su base de harina de trigo la convierte en una fuente importante de hidratos de carbono, fundamentales para aportar energía al organismo. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), la pasta también contiene pequeñas cantidades de proteínas, vitaminas del grupo B y minerales como hierro o magnesio, lo que la convierte en un alimento versátil dentro de la dieta mediterránea.

Entre sus principales beneficios destaca que proporciona energía de liberación lenta, lo que ayuda a mantener la saciedad y un rendimiento físico y mental sostenido. Especialistas clínicos señalan que cuando se consume en su versión integral, aporta fibra que favorece el tránsito intestinal, ayuda a controlar los niveles de glucosa en sangre y reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Mejor integral que refinada

Hay que priorizar la pasta integral frente a la refinada, según afirman desde la Escuela de Salud Pública de Harvard. ¿La razón? Mientras la pasta blanca pierde parte de la fibra y micronutrientes durante el proceso de refinado, la integral conserva el grano entero, lo que se traduce en una mayor densidad nutricional y en un menor impacto sobre los picos de glucosa. Esto es especialmente relevante para personas con riesgo de resistencia a la insulina.

Sin embargo, consumir pasta blanca de forma diaria y en exceso puede tener efectos negativos. Su alto índice glucémico puede favorecer la ganancia de peso y la aparición de problemas metabólicos si no se equilibra con verduras, proteínas magras y grasas saludables. Además, según la OMS, la sobreingesta de carbohidratos refinados se asocia a un mayor riesgo de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles.

La cantidad recomendada de pasta

La cantidad recomendada depende de la edad, el gasto energético y el estado de salud de cada persona. En términos generales, nutricionistas de la FEN indican que una ración adecuada oscila entre 60 y 80 gramos de pasta seca por persona en adultos, lo que equivale a unos 180-220 gramos cocidos. Superar estas cantidades de forma habitual, especialmente si no se acompaña de actividad física, puede provocar un exceso calórico poco saludable.

Otra recomendación importante es la forma de preparación. Una pasta cocinada “al dente” tiene un índice glucémico más bajo que si se hierve en exceso. Además, acompañarla de verduras, aceite de oliva, pescado o legumbres aumenta su valor nutricional y equilibra el plato, mientras que abusar de salsas industriales ricas en grasas y azúcares añade perjuicios que anulan los beneficios del alimento.