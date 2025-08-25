Ni crecepelo ni peluquín: esta es la dieta que protege de la caída de cabello

La caída de cabello puede estar influida por factores genéticos, hormonales o de salud, pero también influye la alimentación, según advierten dermatólogos de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV). Un déficit de nutrientes esenciales puede debilitar el folículo piloso y favorecer la pérdida capilar, mientras que una dieta equilibrada ayuda a mantenerlo fuerte y saludable.

Uno de los nutrientes más importantes es la proteína, ya que el cabello está compuesto principalmente por queratina, una proteína fibrosa. Expertos clínicos recomiendan consumir carnes magras, pescado, huevos y legumbres para garantizar el aporte suficiente. Una ingesta adecuada de proteínas permite que el cabello crezca con mayor fortaleza y reduzca el riesgo de rotura.

El hierro es otro mineral clave. Según la American Academy of Dermatology (AAD), la falta de hierro es una de las causas más frecuentes de caída de cabello, sobre todo en mujeres jóvenes. Alimentos como las espinacas, lentejas, almejas o carnes rojas y magras ayudan a prevenir la anemia ferropénica, estrechamente relacionada con el debilitamiento capilar.

El aporte de zinc y selenio también resulta determinante. Estos oligoelementos intervienen en la reparación de tejidos y en el correcto funcionamiento de las glándulas sebáceas que nutren el folículo piloso. La AEDV recomienda incluir en la dieta frutos secos como nueces y almendras, así como mariscos, semillas de calabaza y cereales integrales.

Otros alimentos esenciales

Las vitaminas del grupo B, en especial la biotina (B7), son esenciales para el crecimiento del cabello. Especialistas en nutrición destacan que huevos, legumbres, plátanos y cereales integrales son fuentes naturales de biotina, mientras que la vitamina B12, presente en lácteos y carnes, ayuda al transporte de oxígeno al cuero cabelludo.

Igualmente, los ácidos grasos omega-3, presentes en pescados azules como el salmón, la caballa o las sardinas, así como en semillas de lino y chía, tienen un efecto antiinflamatorio que contribuye a mantener el cuero cabelludo en buen estado. Además, aportan brillo y flexibilidad al cabello, reduciendo su fragilidad.

Por último, la vitamina D y la vitamina E también juegan un papel relevante. La vitamina D, que se obtiene a través de la exposición solar y de alimentos como huevos y pescado azul, se relaciona con la estimulación de los folículos. La vitamina E, presente en aceites vegetales y aguacates, protege frente al estrés oxidativo.

En conjunto, una dieta variada y rica en estos nutrientes puede convertirse en una aliada natural contra la caída capilar, siempre como complemento al diagnóstico y tratamiento médico cuando sea necesario. Pero todos estos alimentos son aliados contra la caída del cabello.