Si a pesar de cuidar tu alimentación no adelgazas, el problema podría estar en tu biología: el método que sí funciona para perder peso
El médico Alexandre Olmos explica el proceso hormonal que podría estar detrás de este problema
"¿Estás comiendo menos que nunca y aún así no pierdes peso? No es tu culpa, es tu biología". Es el contundente diagnóstico del médico Alexandre Olmos, quien a través de su perfil de TikTok ha compartido un vídeo en el que explica que, si por mucho que cuides tu alimentación no logras adelgazar, podría tratarse de un problema hormonal.
"Muchas mujeres intentan perder peso comiendo menos, quitando carbohidratos, saltándose cenas, pero se sienten cada vez más cansadas, hinchadas, con ansiedad por comer. ¿Te suena? No es falta de voluntad. Lo que ocurre es que tu cuerpo no es una calculadora, es un sistema hormonal inteligente que se adapta para sobrevivir", señala el médico.
"Cuando restringes demasiado las calorías, tu tiroides reduce la producción de hormonas. Tus glándulas suprarrenales liberan más cortisol, la hormona del estrés. Tu metabolismo se vuelve más lento, como una economía de emergencia", añade el médico.
"Aunque comas poco, tu cuerpo almacena más. Y si además estás en perimenopausia o menopausia, este efecto se multiplica. Porque tus niveles de estrógenos y progesterona bajan y eso también afecta la forma en la que quemas grasa", cuenta Olmos.
Alimentos recomendados
- Verduras:
- Espinacas, lechuga, brócoli, zanahoria, calabacín, pimientos. Son ricas en agua y fibra, lo que te da saciedad y aportan pocas calorías.
- Frutas:
- Fresas, manzanas, peras, naranjas. Aportan fibra, antioxidantes y nutrientes.
- Proteínas magras:
- Pollo, pescado (blanco y azul), huevos, tofu y legumbres como lentejas y garbanzos. Ayudan a mantener la masa muscular y aumentan la saciedad.
- Cereales integrales:
- Avena, arroz integral, quinoa y pan integral. Proporcionan energía de forma sostenida y aportan fibra.
- Grasas saludables:
- Aceite de oliva, aguacate, frutos secos y semillas (chía, linaza). Son importantes pero deben consumirse con moderación porque son calóricas.
- Lácteos:
- Yogur griego y quesos frescos bajos en grasa.
