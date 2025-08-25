No solo sal y ultraprocesados: los otros alimentos prohibidos para tu corazón (y muchos los consumes)

La salud cardiovascular depende en gran medida de la alimentación. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades cardíacas son la principal causa de mortalidad en el mundo, y la dieta es un factor determinante para prevenirlas. Comer de forma equilibrada no solo ayuda a mantener un peso saludable, sino que también protege las arterias y disminuye el riesgo de hipertensión, colesterol alto y diabetes, todos ellos factores de riesgo coronario.

Uno de los primeros grupos de alimentos que conviene limitar son los ultraprocesados ricos en grasas saturadas y trans. La American Heart Association (AHA) advierte que productos como bollería industrial, snacks envasados, fritos y comidas rápidas elevan el colesterol LDL (“malo”) y favorecen la acumulación de placa en las arterias. Estas grasas endurecen los vasos sanguíneos y aumentan el riesgo de infarto.

La sal en exceso también supone un enemigo silencioso para el corazón. Según la Fundación Española del Corazón (FEC), la ingesta elevada de sodio está directamente vinculada a la hipertensión arterial, un factor que multiplica el riesgo de insuficiencia cardíaca y accidentes cerebrovasculares. El consumo máximo recomendado es de 5 gramos diarios, pero la mayoría de dietas occidentales lo supera debido al abuso de sal oculta en embutidos, sopas preparadas y conservas.

Más allá de la sal y los ultraprocesados

Otro grupo a evitar son las carnes procesadas, como embutidos, salchichas, bacon y fiambres. Estudios revisados por la OMS las asocian con un aumento de la mortalidad cardiovascular, no solo por su contenido en grasas y sal, sino también por aditivos como nitritos y nitratos que afectan al sistema vascular. Sustituirlas por proteínas magras, pescado o legumbres reduce de forma significativa el riesgo de enfermedad coronaria.

Las bebidas azucaradas y el exceso de azúcar añadido también impactan negativamente en la salud del corazón. La AHA subraya que refrescos, zumos industriales y productos con alto contenido en azúcar favorecen la obesidad y la resistencia a la insulina, lo que eleva la probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, un factor de riesgo clave para la cardiopatía isquémica.

El consumo excesivo de alcohol es igualmente dañino. Aunque en ocasiones se haya vinculado el vino tinto a posibles beneficios cardiovasculares, la OMS es tajante: no existe un nivel seguro de consumo de alcohol. Su abuso aumenta la presión arterial, daña el músculo cardíaco y puede provocar arritmias.