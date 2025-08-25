Estas son las horas que debes dormir al día para no sufrir un infarto: las graves enfermedades que puedes padecer si no descansas

Una dieta sana y variada, vida activa y también un buen descanso son los tres pilares fundamentales para tener una buena salud. Así lo dicen los médicos pero ¿hasta qué punto es importante este último factor, el buen dormir, para que nuestro organismo funcione a bien?

José Abellán, cardiólogo, explica además cómo las horas de sueño influyen directamente sobre nuestra salud cardiovascular.

"Un buen estilo de vida no es solo comer bien y hacer suficiente ejercicio. Quizá no lo sabes, pero respetar tus horas de sueño es fundamental para tu salud. Durante el descanso tu cuerpo se limpia, se repara y se prepara para el día siguiente. Y tenemos mucha evidencia. Sabemos que la falta de sueño se asocia a más obesidad porque disminuye mucho la leptina, tu hormona de la saciedad, lo cual te genera hambre y la necesidad de comer más", indica el médico.

"A más hipertensión, porque aumenta el nivel de tu sistema nervioso simpático, lo cual incrementa tu presión arterial. Y a más diabetes, porque se dificulta la captación de glucosa por tus células, lo cual genera resistencia a la insulina", cuenta el cardiólogo.

"Esto podría ser anecdótico, pero tenemos bastantes estudios que han demostrado que dormir menos de 6 horas se asocia a más infarto y directamente a más mortalidad. Y no me digas que no es fácil, solo tienes que escuchar a tu cuerpo. Pregúntatelo la próxima vez. ¿Tienes que seguir pegado al móvil cuando tienes sueño? Respétate", señala en experto.