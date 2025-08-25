Si sufres de fatiga constante y uñas quebradizas, ten cuidado, podría ser déficit de este importante nutriente

Esta es la forma de detectarla y así puedes ponerle solución

Si tienes fatiga constante y las uñas quebradizas, ten cuidado, podrías tener déficit de este importante nutriente

Si tienes fatiga constante y las uñas quebradizas, ten cuidado, podrías tener déficit de este importante nutriente

Roberto González

"Muchas personas viven con anemia sin saberlo y tú puedes ser una de ellas. Voy a enseñarte a detectarla y cómo deshacerte de ella". Es el consejo de Alexandre Olmos, médico que, a través de su perfil de TikTok ha compartido un vídeo en el que explica las consecuencias de tener déficit de hierro y cómo se puede contrarrestar la falta de este elemento.

"La anemia ocurre cuando no tienes suficientes glóbulos rojos o hemoglobina para llevar el oxígeno a tus tejidos. El resultado, fatiga, falta de concentración, palidez, uñas quebradizas y hasta mal humor constante. ¿Y por qué pasa esto? Las causas más comunes son déficit de hierro. Si no comes lo suficiente o no lo absorbes bien, tu cuerpo no puede producir glóbulos rojos", cuenta el médico.

"El déficit de vitamina B12 o ácido fólico, muy frecuente en personas con una mala alimentación o problemas digestivos. Y por último, las anemias crónicas, relacionadas con enfermedades como la insuficiencia renal o la inflamación intestinal", añade el experto.

@dr.alexandreolmos 😰¿Fatiga constante, uñas quebradizas o palidez? Podrías tener anemia sin saberlo… En este vídeo te explico cómo detectarla a tiempo y qué hacer para mejorar tus niveles de hierro de forma efectiva y sin efectos secundarios. Si te sientes agotado o ya sabes que tienes el hierro bajo, te recomiendo el hierro liposomado de @fepadiet ✔ Alta absorción ✔ Sin molestias digestivas ✔ Con vitamina C natural (acerola) ✔ Apto para veganos Es el suplemento que más indico en consulta a personas con anemia, mujeres con reglas abundantes o quienes no logran subir sus niveles solo con alimentación. 😊 Les comparto mi código de descuento: VITA15 👉Encuentra el enlace directo en mi perfil y cuida tu salud desde lo más esencial: el oxígeno que llega a tus células. #Anemia #Hierro #Fatiga #HierroBajo #SaludyBienestar #Bienestar ♬ sonido original - dr.alexandreolmos

Causas

  • Deficiencia de hierro:
  • La causa más común de anemia es la falta de hierro, necesario para producir hemoglobina. 
  • Deficiencia de vitaminas:
  • La falta de vitamina B12 o ácido fólico también puede causar anemia, ya que son importantes para la producción de glóbulos rojos. 
  • Pérdida de sangre:
  • Las hemorragias, ya sean agudas (como en un accidente) o crónicas (como en el caso de menstruaciones abundantes o úlceras), pueden causar anemia. 
  • Enfermedades crónicas:
  • Algunas enfermedades crónicas, como la artritis reumatoide o enfermedades renales, pueden interferir con la producción de glóbulos rojos. 

Noticias relacionadas y más

Cómo contrarrestar la anemia

"Primero de todo, mejora tu alimentación. Toma carnes rojas no procesadas, mariscos, legumbres y verduras de hoja verde. Segundo, acompaña las comidas con vitamina C para mejorar la absorción del hierro. Y si no es suficiente o tienes problemas de absorción, considera una suplementación de calidad", señala el médico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Xabi Alonso elogia al Tartiere tras el duelo ante el Oviedo: 'Mis jugadores han dicho que el ambiente era precioso
  2. Fallece el poleso Ramón Fernando García Gutiérrez, histórico ciclista máster que fue varias veces campeón de Asturias
  3. El lamento de Juanma Castaño ante el inminente cierre de un restaurante histórico de Gijón: 'El mejor chigre del mundo
  4. Éxtasis en la llegada del Real Madrid a Asturias: autógrafos de Mbappé y Vini, esperas desde las cinco de la madrugada, y hasta algún desmayo...
  5. Indra inicia su despliegue en Asturias: la multinacional empieza a fichar a un centenar de ingenieros para la planta de blindados del Tallerón
  6. “Oh, Enzo Cazorla”: el golazo del hijo de la leyenda azul ante el Sporting
  7. Dos menores de edad heridos tras un fuerte accidente en Gijón: el vehículo acabó estrellado contra una casa
  8. Crónica de un Descenso Folklórico que asciende a lo más alto batiendo todos sus récods y con El Otero Team como ganador

Canarias ve "irresponsable" y un sinsentido el ‘no’ balear a los menores

Canarias ve "irresponsable" y un sinsentido el ‘no’ balear a los menores

Baleares se da un tiro en el pie con el 'no' a la derivación de menores desde Canarias

Baleares se da un tiro en el pie con el 'no' a la derivación de menores desde Canarias

Jessica Bueno se escapa con sus hijos antes de viajar a Honduras: diversión, risas y mucho amor familiar

Jessica Bueno se escapa con sus hijos antes de viajar a Honduras: diversión, risas y mucho amor familiar

Si sufres de fatiga constante y uñas quebradizas, ten cuidado, podría ser déficit de este importante nutriente

Si sufres de fatiga constante y uñas quebradizas, ten cuidado, podría ser déficit de este importante nutriente

El padre de Lamine Yamal estalla en redes y lanza un mensaje contundente sobre Barcelona

El padre de Lamine Yamal estalla en redes y lanza un mensaje contundente sobre Barcelona

Adiós a Verónica Echegui: el cine español llora la muerte de una de sus actrices más queridas

Adiós a Verónica Echegui: el cine español llora la muerte de una de sus actrices más queridas
Tracking Pixel Contents