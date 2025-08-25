Si sufres de fatiga constante y uñas quebradizas, ten cuidado, podría ser déficit de este importante nutriente

"Muchas personas viven con anemia sin saberlo y tú puedes ser una de ellas. Voy a enseñarte a detectarla y cómo deshacerte de ella". Es el consejo de Alexandre Olmos, médico que, a través de su perfil de TikTok ha compartido un vídeo en el que explica las consecuencias de tener déficit de hierro y cómo se puede contrarrestar la falta de este elemento.

"La anemia ocurre cuando no tienes suficientes glóbulos rojos o hemoglobina para llevar el oxígeno a tus tejidos. El resultado, fatiga, falta de concentración, palidez, uñas quebradizas y hasta mal humor constante. ¿Y por qué pasa esto? Las causas más comunes son déficit de hierro. Si no comes lo suficiente o no lo absorbes bien, tu cuerpo no puede producir glóbulos rojos", cuenta el médico.

"El déficit de vitamina B12 o ácido fólico, muy frecuente en personas con una mala alimentación o problemas digestivos. Y por último, las anemias crónicas, relacionadas con enfermedades como la insuficiencia renal o la inflamación intestinal", añade el experto.

#Hierro #Fatiga #HierroBajo #SaludyBienestar #Bienestar ♬ sonido original - dr.alexandreolmos @dr.alexandreolmos 😰¿Fatiga constante, uñas quebradizas o palidez? Podrías tener anemia sin saberlo… En este vídeo te explico cómo detectarla a tiempo y qué hacer para mejorar tus niveles de hierro de forma efectiva y sin efectos secundarios. Si te sientes agotado o ya sabes que tienes el hierro bajo, te recomiendo el hierro liposomado de @fepadiet ✔ Alta absorción ✔ Sin molestias digestivas ✔ Con vitamina C natural (acerola) ✔ Apto para veganos Es el suplemento que más indico en consulta a personas con anemia, mujeres con reglas abundantes o quienes no logran subir sus niveles solo con alimentación. 😊 Les comparto mi código de descuento: VITA15 👉Encuentra el enlace directo en mi perfil y cuida tu salud desde lo más esencial: el oxígeno que llega a tus células. #Anemia

Causas

Deficiencia de hierro:

La causa más común de anemia es la falta de hierro, necesario para producir hemoglobina.

Deficiencia de vitaminas:

La falta de vitamina B12 o ácido fólico también puede causar anemia, ya que son importantes para la producción de glóbulos rojos.

Pérdida de sangre:

Las hemorragias, ya sean agudas (como en un accidente) o crónicas (como en el caso de menstruaciones abundantes o úlceras), pueden causar anemia.

Enfermedades crónicas:

Algunas enfermedades crónicas, como la artritis reumatoide o enfermedades renales, pueden interferir con la producción de glóbulos rojos.

Cómo contrarrestar la anemia

"Primero de todo, mejora tu alimentación. Toma carnes rojas no procesadas, mariscos, legumbres y verduras de hoja verde. Segundo, acompaña las comidas con vitamina C para mejorar la absorción del hierro. Y si no es suficiente o tienes problemas de absorción, considera una suplementación de calidad", señala el médico.