Si sufres de fatiga constante y uñas quebradizas, ten cuidado, podría ser déficit de este importante nutriente
Esta es la forma de detectarla y así puedes ponerle solución
"Muchas personas viven con anemia sin saberlo y tú puedes ser una de ellas. Voy a enseñarte a detectarla y cómo deshacerte de ella". Es el consejo de Alexandre Olmos, médico que, a través de su perfil de TikTok ha compartido un vídeo en el que explica las consecuencias de tener déficit de hierro y cómo se puede contrarrestar la falta de este elemento.
"La anemia ocurre cuando no tienes suficientes glóbulos rojos o hemoglobina para llevar el oxígeno a tus tejidos. El resultado, fatiga, falta de concentración, palidez, uñas quebradizas y hasta mal humor constante. ¿Y por qué pasa esto? Las causas más comunes son déficit de hierro. Si no comes lo suficiente o no lo absorbes bien, tu cuerpo no puede producir glóbulos rojos", cuenta el médico.
"El déficit de vitamina B12 o ácido fólico, muy frecuente en personas con una mala alimentación o problemas digestivos. Y por último, las anemias crónicas, relacionadas con enfermedades como la insuficiencia renal o la inflamación intestinal", añade el experto.
Causas
- Deficiencia de hierro:
- La causa más común de anemia es la falta de hierro, necesario para producir hemoglobina.
- Deficiencia de vitaminas:
- La falta de vitamina B12 o ácido fólico también puede causar anemia, ya que son importantes para la producción de glóbulos rojos.
- Pérdida de sangre:
- Las hemorragias, ya sean agudas (como en un accidente) o crónicas (como en el caso de menstruaciones abundantes o úlceras), pueden causar anemia.
- Enfermedades crónicas:
- Algunas enfermedades crónicas, como la artritis reumatoide o enfermedades renales, pueden interferir con la producción de glóbulos rojos.
Cómo contrarrestar la anemia
"Primero de todo, mejora tu alimentación. Toma carnes rojas no procesadas, mariscos, legumbres y verduras de hoja verde. Segundo, acompaña las comidas con vitamina C para mejorar la absorción del hierro. Y si no es suficiente o tienes problemas de absorción, considera una suplementación de calidad", señala el médico.
