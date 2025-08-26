Esta es la cantidad límite de carne que puedes comer al día: lo que le pasa a tu cuerpo si la superas

La carne ha sido durante siglos una de las principales fuentes de proteínas en la dieta humana. Según la Fundación Española de la Nutrición (FEN), aporta proteínas de alto valor biológico, hierro hemo —fácilmente absorbible por el organismo—, zinc, fósforo y vitaminas del grupo B, especialmente la vitamina B12, fundamental para la formación de glóbulos rojos y el buen funcionamiento del sistema nervioso.

Entre los beneficios de su consumo destaca su papel en la formación y reparación de tejidos y en la prevención de la anemia ferropénica gracias a su contenido en hierro. Especialistas clínicos en la materia subrayan que la carne magra, consumida en cantidades moderadas, puede ser parte de una dieta equilibrada y contribuir a cubrir necesidades nutricionales esenciales, sobre todo en personas con mayores requerimientos como adolescentes, embarazadas o deportistas.

Sin embargo, el consumo de carne a diario también presenta riesgos. La OMS advierte de que el exceso de carnes rojas y, especialmente, de carnes procesadas (como embutidos, salchichas o fiambres), se asocia a un aumento del riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y ciertos tipos de cáncer, en particular el colorrectal. Por ello, los expertos recomiendan moderar su ingesta y priorizar fuentes de proteína variadas: pescado, legumbres...

Cuidado con el tipo de carne

Otro aspecto a considerar es el tipo de carne y su preparación. La Escuela de Salud Pública de Harvard señala que las carnes rojas magras (ternera, cerdo, cordero) son más adecuadas que los cortes grasos, y que los métodos de cocinado saludables —como plancha, horno o guiso— reducen la formación de compuestos nocivos frente a frituras o carnes muy procesadas. Además, sustituir parte del consumo de carne por legumbres, pescado o frutos secos aporta beneficios adicionales para la salud cardiovascular.

El consumo diario de carne roja, según los cardiólogos, puede favorecer un exceso de grasas saturadas y colesterol. La OMS recuerda que estas grasas elevan el colesterol LDL (“malo”), aumentando el riesgo de aterosclerosis e infarto. Asimismo, el abuso de carnes procesadas, con alto contenido en sal y conservantes, contribuye al desarrollo de hipertensión y problemas renales. En las dietas saludables se priorizan además las carnes de ave, que no son rojas, como el pollo o el pavo, y que resultan siempre más magras.

Esto es lo que le pasa a tu cuerpo si comes carne roja todos los días / LNE

Cantidad de carne recomendada

En cuanto a las cantidades, la FEN y la OMS coinciden en recomendar un consumo de carne moderado: entre 3 y 4 raciones semanales, es decir, unos 350-500 gramos de carne magra a la semana. Este rango permite beneficiarse de sus aportes nutricionales sin incrementar los riesgos asociados a un consumo excesivo. En el día a día, esto se traduce en evitar comer carne en todas las comidas y alternarla con otras fuentes de proteína.

De este modo, de acuerdo a especialistas médicos y expertos en nutrición, la carne es un alimento nutritivo y valioso que, consumido en moderación y de forma variada, contribuye a una dieta equilibrada. Los beneficios de su aporte proteico, vitamínico y mineral son indiscutibles, pero su consumo excesivo o en versiones procesadas puede tener consecuencias negativas para la salud. La clave está en el equilibrio: reducir la frecuencia, priorizar carnes magras y combinarlas con abundantes frutas, verduras, legumbres y cereales integrales.