Esta es la cantidad límite de pan que puedes comer al día: lo que le pasa a tu cuerpo si la superas

El pan ha sido durante siglos un alimento básico de la dieta mediterránea y sigue presente en la mesa de la mayoría de hogares españoles. Su principal aporte son los hidratos de carbono complejos, fuente esencial de energía para el organismo. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), el pan también contiene proteínas vegetales, vitaminas del grupo B y minerales como fósforo, magnesio y potasio.

Uno de los beneficios más destacados es que el pan, especialmente en su versión integral, contribuye al aporte de fibra. Esta ayuda a mejorar el tránsito intestinal, controlar los niveles de colesterol y glucosa en sangre y aumentar la sensación de saciedad. Expertos clínicos subrayan que una dieta rica en cereales integrales, incluido el pan integral, está asociada a un menor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2.

Eso sí: mejor pan integral

La Escuela de Salud Pública de Harvard recomienda sustituir el pan blanco por pan integral o de grano entero. El pan blanco, al estar elaborado con harinas refinadas, pierde buena parte de la fibra y micronutrientes, lo que provoca un índice glucémico más alto y favorece picos de azúcar en sangre. Esto lo convierte en una opción menos recomendable si se consume a diario y en exceso.

Consumir pan en exceso, especialmente pan refinado, puede contribuir a un aumento de peso y a problemas metabólicos. La OMS advierte de que una ingesta elevada de carbohidratos simples sin equilibrio con otros grupos de alimentos incrementa el riesgo de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. El riesgo no está en el pan en sí, sino en el exceso de calorías que puede aportar si se abusa de él y si se acompaña de salsas, embutidos grasos o mantequillas.

Cantidad de pan recomendada

La cantidad de pan recomendada varía en función del gasto energético de cada persona. En términos generales, nutricionistas de la FEN aconsejan un consumo de entre 100 y 150 gramos al día en adultos, lo que equivale a unas 4-6 rebanadas. Esta ración cubre parte de las necesidades de carbohidratos sin sobrepasar el equilibrio calórico de una dieta saludable. Pero ojo, siempre dentro de una dieta equilibrada y que tenga en cuenta el aporte de calorías y carbohidratos del consumo de pan.

La forma de preparación y acompañamiento también es clave. Optar por pan integral, de masa madre o elaborado con cereales como centeno o avena añade beneficios nutricionales adicionales. En cambio, el consumo de panes industriales con exceso de sal, azúcares añadidos o grasas hidrogenadas resta calidad a la dieta. La OMS recomienda vigilar el contenido de sal en el pan, dado que es una de las principales fuentes de sodio oculto en la alimentación.