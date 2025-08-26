Esta es la cantidad de omega 3 que deberías tomar a la semana y la nutricionista Boticaria García te da la receta para conseguirlo

Los avances en el mundo de la nutrición nos ayudan a entender, cada día más, la importancia que tiene para nuestra salud lo que comemos. En el mundo de los ácidos grasos, hace ya unos años que el omega 3 se ha convertido en el preferido de los nutricionistas. El omega 3 es un tipo de grasa poliinsaturada esencial para múltiples funciones en el organismo. Su papel es crucial en la salud cardiovascular, el desarrollo cerebral y la reducción de inflamaciones.

Lo que dicen los estudios

Numerosos estudios han explorado la relación entre el consumo de omega 3 y la salud mental. Se ha descubierto que estos ácidos grasos desempeñan un papel en la prevención y tratamiento de trastornos como la depresión y la ansiedad.

Aunque nuestro cuerpo no puede producir omega 3, estos ácidos grasos se pueden obtener a través de la dieta. Por lo tanto, es fundamental identificar los mejores alimentos ricos en omega 3 para asegurar una adecuada nutrición.

Las propuestas de Boticaria García

Según explica la nutricionista Boticaria García, la recomendación es tomar tres gramos y medio de omega 3 a la semana. Para conseguirlo, y encima de forma rápida y fácil, la experta da cuatro opciones de comida. La primera consiste en consumir una porción de 200 gramos de salmón fresco a la semana. Eso viene a ser la mitad de un lomo de pescado.

La segunda opción es comer 100 gramos de salmón fresco a la semana, es decir, un poco más de un tercio de la primera opción. Eso habría que complementarlo entonces con algo más, como una lata de sardinas a la semana.

La tercera opción no incluye pescado fresco, sino una lata de sardinas y tres latas de atún a la semana, además de cinco nueces al día. Y la cuarta y última opción es tomar dos latas de caballa a la semana, cinco nueces al día y una cucharadita de semillas de chía al día. Sobre este último, Boticaria García recuerda que las semillas de chía y lino hay que molerlas o remojarlas (por ejemplo, en un yogur) antes de consumirlas para aprovechar mejor sus benficios. De lo contrario, "al igual que entran, salen", advierte.

Los tres beneficios de comer nueces todos los días que no conocías. / Freepick

La relación entre las nueces y los infartos

Comer nueces puede salvarte la vida. Así lo asegura Aurelio Rojas, un reputado cardiólogo de Málaga, que acumula más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram @doctorrojas. El experto en insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, prevención cardiovascular, arritmia y miocardiopatías, entre otras patologías, hace referencia en uno de sus últimos vídeos en redes sociales a una investigación reciente sobre nueces y su relación con el riesgo de infartos.

En concreto, el estudio es de 2013, dice, y forma parte de uno de los ensayos más importantes del mundo en prevención cardiovascular. "Incluyó a más de 7.000 personas con riesgo elevado de infarto", detalla. ¿Y qué descubrieron los científicos sobre las nueces?

Comer nueces puede salvarte la vida. Así lo asegura Aurelio Rojas, un reputado cardiólogo de Málaga, que acumula más de medio millón de seguidores en su cuenta de Instagram @doctorrojas. El experto en insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, prevención cardiovascular, arritmia y miocardiopatías, entre otras patologías, hace referencia en uno de sus últimos vídeos en redes sociales a una investigación reciente sobre nueces y su relación con el riesgo de infartos.

En concreto, el estudio es de 2013, dice, y forma parte de uno de los ensayos más importantes del mundo en prevención cardiovascular. "Incluyó a más de 7.000 personas con riesgo elevado de infarto", detalla. ¿Y qué descubrieron los científicos sobre las nueces?