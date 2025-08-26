Mucho cuidado con esta galleta Fontaneda: la Agencia de Seguridad Alimentaria alerta de la presencia de metales
El lote afectado se distribuyó inicialmente por Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco, aunque no se descarta que haya llegado a más comunidades autónomas
Una de las marcas de galletas más famosas de España, bajo el foco de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. El organismo, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, lanzó este lunes una alerta por la posible presencia de partículas metálicas en galletas de la marca Fontaneda, que fueron distribuidas en Andalucía, Baleares, Castilla La Mancha, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana y País Vasco. No obstante, la Agencia no descarta que estos dulces contaminados hayan llegado a más comunidad autónomas.
La pediatra Lucía Galán, más conocida como "Lucía, mi pediatra", y otros profesionales sanitarios se han hecho eco en sus redes sociales de esta alerta, que afecta a las galletas Pim's Naranja de Fontaneda.
La empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, informando de que el producto se presenta en un paquete de cartón y formato de 150 gramos, con número de lote OHT1153212, código de barras 7622201639815, fecha de consumo preferente a 30 de abril de 2026 y de conservación a temperatura ambiente.
La Agencia de Seguridad Alimentaria recomienda a las personas que tengan en su domicilio estas galletas que "se abstengan de consumirlas".
Los datos del producto implicado son los siguientes:
- Nombre del producto: Galletas FONTANEDA PIMS 150G NARANJA
- Nombre de marca: Fontaneda
- Aspecto del producto: paquetes de cartón
- Número de lote: OHT1153212
- Fecha de consumo preferente: 30/04/2026
- Código de barras: 7622201639815
- Peso de unidad: 150 g
- Temperatura: Ambiente
