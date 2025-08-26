Siempre lo has usado mal y no lo sabías, esta es la verdad del omeprazol

El omeprazol es, sin duda, uno de los medicamentos más comunes. Pero seguro que lo has usado mal y no lo sabías, tal y como cuenta el conocido farmacéutico de Tik Tok Guille, más conocido como farmacéutico enfurecido.

Y es que solemos concebir el omeprazol como un protector del estómago, pero "no nos dejemos engañar. Omeprazol es un inhibidor de la bomba de protones. ¿Qué hace? Disminuye la producción de ácido en el estómago".

Entonces, "¿por qué todos, incluso médicos y farmacéuticos, lo llaman "el protector"?". Pues Guille asegura que "es una forma simple de hablar para que todos lo entiendan. De hecho, en el prospecto no dice que sea un protector. Igual que las botellas de agua no ponen 'agua para hidratar'. Simplificar el lenguaje está bien, pero a veces genera malentendidos".

Y es que "mucha gente cree que el omeprazol protege de todo y funciona como un guardaespaldas del estómago. Que si tomas uno, puedes comer lo que quieras porque no te hará daño. ¿Has escuchado decir 'voy a tomar un omeprazol porque voy a una parrillada' o 'voy a tomar uno porque voy a tomar cerveza'? Omeprazol está indicado para prevenir úlceras causadas por antiinflamatorios, pero no es protector contra todos los medicamentos ni contra todos los alimentos. No funciona así".

La presencia de moho en los alimentos es algo bastante común. Sin embargo, muchas personas, al encontrar una pequeña mancha de moho en productos como pan o fruta, optan por retirar la parte afectada y consumir el resto. Aunque esta práctica puede parecer inofensiva, lo cierto es que puede tener consecuencias para la salud mucho más serias de lo que se piensa.

El popular farmacéutico de TikTok, conocido como @farmaceuticofernandez, ha explicado en uno de sus vídeos por qué no deberías consumir alimentos con moho, especialmente aquellos de textura blanda como el pan o ciertas frutas. “Tiene moho, pero da igual, lo quito y me lo como, que la comida no se puede tirar”, dice al inicio del vídeo, reproduciendo una frase que muchos utilizan para justificar esta costumbre. Pero su respuesta es tajante: “Estás actuando mal. Alimentos como la fruta y el pan no se deben aprovechar: si tienen moho, deben ir directamente a la basura”.

La razón de esta advertencia está en la capacidad del moho para producir micotoxinas, unas sustancias tóxicas que pueden penetrar profundamente en los alimentos, más allá de la parte visible contaminada. Es decir, aunque retires la zona con moho, el resto del alimento puede seguir contaminado sin que lo sepas. Y consumir micotoxinas puede provocar desde problemas gastrointestinales hasta, en exposiciones prolongadas, daños renales o incluso un aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer.

Estas micotoxinas son producidas por determinados hongos y pueden desarrollarse en distintos alimentos, como cereales, frutas secas, frutos secos, especias, y por supuesto, en pan y frutas frescas. Su desarrollo es especialmente favorecido en ambientes cálidos y húmedos, como ocurre frecuentemente en cocinas mal ventiladas o durante el verano. Además, son compuestos muy resistentes: muchas micotoxinas sobreviven incluso después de cocinar o procesar el alimento.

Recomendación

Por tanto, la recomendación de los expertos es clara: si detectas moho en un alimento blando, no intentes aprovecharlo. Aunque parezca que el resto está en buen estado, podría estar contaminado de forma invisible. Ante la duda, lo más seguro es desechar el alimento por completo.