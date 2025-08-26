La hipertensión del presidente: recorrido histórico por uno de los problemas de salud más importantes de la actualidad

Este mes se cumplen 80 años del final de la Segunda Guerra Mundial, un evento que marcaría para siempre la historia de la humanidad. En febrero de 1945, con Alemania acorralada y Japón retrocediendo en todos los frentes del Pacífico, los líderes de las potencias aliadas celebraron una conferencia en Yalta para discutir los últimos aspectos de la guerra y planificar el periodo que habría de venir después. Por el Reino Unido acudió el primer ministro Winston Churchill; por la Unión Soviética, el secretario general del Partido Comunista, Iósif Stalin; y por los Estados Unidos de América, el presidente Franklin D. Roosevelt.

Durante su estancia en la conferencia, el médico personal del presidente estadounidense registró en su paciente presiones arteriales de 260/150 mmHg. Estas cifras, que harían saltar las alarmas en cualquier galeno actual, no preocuparon al buen doctor. La razón es que, en aquellos años, imperaba la teoría de que la hipertensión esencial era un mecanismo compensador del cuerpo para mantener la perfusión de los órganos y que tratar de reducirla artificialmente podría causar daños al paciente. El cardiólogo Paul Dudley White lo resumió en 1937: "La hipertensión puede ser un mecanismo compensatorio que no conviene tocar".

El 12 de abril de ese mismo año, el presidente Roosevelt falleció sin ver terminado el conflicto y fue sustituido por Harry S. Truman, el hombre que tendría el dudoso honor de ordenar los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki. En las notas médicas de ese último día, la presión del presidente había llegado a alcanzar 300/190 mmHg.

Durante las siguientes décadas, el peso de la evidencia científica dejó claro que la hipertensión arterial era un importante factor de riesgo cardiovascular que había que abordar cuanto antes para evitar lesiones en órganos diana y reducir eventos mayores (infartos, ictus…) en el paciente. Se asentó la definición de hipertensión arterial como cifras superiores o iguales a 140/90 mmHg y se desarrollaron varios tipos de fármacos capaces de reducirla por diversos mecanismos, lo que permitió disminuir notablemente la mortalidad debida a esta enfermedad.

Un viejo fantasma del pasado

A comienzos del siglo XXI, estaba claro que el objetivo debía situarse incluso por debajo de ese 140/90, y las guías de práctica clínica empezaron a fijar una presión sistólica ideal por debajo de 130 mmHg. El concepto de que "la presión de libro es 12/8" se grabó en el acervo popular y la mortalidad por hipertensión no hacía más que disminuir. Sin embargo, hace 15 años una teoría empezó a ganar fuerza: bajar la presión por debajo de 130 podría ser excesivo, sobre todo en personas mayores. Como si de una estantigua se tratase, el viejo "vale más no tocar la hipertensión" regresaba, algo más matizado, en forma de "está bien para su edad". El miedo a los desmayos y caídas llevó a cambiar las guías de práctica clínica y subir de nuevo el dintel a 140/90. El resultado fue desastroso: por primera vez desde el inicio de la medicina moderna, la mortalidad por un factor de riesgo dejó de descender para repuntar entre 2010 y 2015.

Vuelta al buen camino

Afortunadamente, en 2015 el estudio SPRINT puso patas arriba la teoría del "está bien para su edad", demostrando un claro beneficio del objetivo de PAS <120 mmHg frente a <140 mmHg. El consiguiente cambio en las guías no se hizo esperar. Tanto la guía americana (2017) como la última europea (2024) vuelven a recomendar un objetivo por debajo de 130 mmHg de presión sistólica.

En cuanto a la seguridad de un tratamiento más exigente, el estudio STEP, con hipertensos entre 60 y 80 años, demostró, que incluso en ancianos frágiles moderados, un control más intensivo puede ser seguro y beneficioso.

Los beneficios de una pequeña reducción extra de la presión arterial son enormes. Un metanálisis (estudio que integra varios ensayos), con 350.000 pacientes de medio centenar de estudios, publicado en la prestigiosa revista "The Lancet" en 2021, demostró que, por cada descenso de 5 mmHg de la presión arterial sistólica, se reducía en un 10 por ciento el riesgo de eventos cardiovasculares mayores, sin que existiese un claro límite por debajo de 140 mmHg; de tal manera que el beneficio se producía, al menos, hasta bajar la presión por debajo de 120 mmHg (el famoso 12/8).

¿Qué puedo hacer para cuidar mi salud?

La hipertensión arterial es un asesino silencioso que no da pistas hasta que ya está muy avanzada. Todos los hogares deberían disponer de un tensiómetro. Si detecta que usted o alguno de sus familiares presentan, sentados y en reposo, durante tres días, cifras superiores a 135/85 mmHg, pida cita con su médico. Si alguna lectura es ≥180/120 mmHg o hay síntomas (cefalea, visión borrosa, mareo…), no espere y acuda a Urgencias.