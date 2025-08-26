Media España usa este medicamento y hay que tener cuidado: puede alargar la enfermedad y generar arritmias graves
No está indicado en todos los casos de gastroenteritis y se debe recurrir a él con mesura
La loperamida es un medicamento de uso común para tratar los síntomas de la diarrea (conocido por su nombre comercial Fortasec), ya que actúa reduciendo el movimiento intestinal y prolongando el tiempo de tránsito de las heces. Según la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), este fármaco puede aliviar síntomas en cuadros de diarrea aguda ocasional, pero su uso debe ser puntual y siempre con cautela.
El motivo es que en muchos casos de gastroenteritis infecciosa la diarrea cumple una función defensiva: ayuda a eliminar bacterias, virus o toxinas del organismo. Los médicos advierten que, al frenar artificialmente este proceso, la loperamida puede prolongar la presencia del agente infeccioso en el intestino y retrasar la recuperación. Por ello, no se recomienda como tratamiento de primera elección en estas situaciones.
La prioridad en caso de gastroenteritis
Los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) destacan que la prioridad en la gastroenteritis debe ser la rehidratación oral, ya que la principal complicación es la pérdida de líquidos y electrolitos. En adultos sanos, la diarrea autolimitada suele resolverse sola en unos pocos días con hidratación adecuada y dieta blanda, sin necesidad de recurrir a fármacos antidiarreicos.
La loperamida puede estar indicada en casos muy concretos: por ejemplo, en personas con diarrea no infecciosa, como la asociada al síndrome del intestino irritable, o en situaciones donde la diarrea es especialmente incapacitante, como viajes o actividades que requieren control sintomático. En estos casos, el medicamento ayuda a reducir la frecuencia de deposiciones y mejorar la calidad de vida temporalmente.
En cambio, está claramente contraindicada en niños pequeños, en diarreas con fiebre alta o con sangre en las heces, y en brotes de colitis ulcerosa activa, según la AEMPS. Su uso en estas circunstancias puede enmascarar complicaciones graves o empeorar la evolución clínica. También debe evitarse en personas con problemas hepáticos importantes, ya que la metabolización del fármaco puede verse alterada.
Los efectos adversos más frecuentes de la loperamida son estreñimiento, dolor abdominal o náuseas, aunque en casos de abuso pueden producirse complicaciones graves como íleo paralítico o alteraciones cardíacas. De hecho, la Food and Drug Administration (FDA) ha emitido advertencias sobre el riesgo de arritmias potencialmente mortales cuando se consumen dosis superiores a las recomendadas.
