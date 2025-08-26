¿Quieres perder peso pero no puedes dejar de picar entre horas? Una farmacéutica te ayuda en la batalla contra la báscula

Acaba el verano y querermos librarnos de los kilos de más que tenemos. Sin embargo, no es tan fácil, ya que una de las cosas que tenemos que quitarnos sí o sí es de picar entre horas. Pues una farmacéutica te ayuda en esta batalla contra la báscula.

Estamos hablando de la farmacéutica Paloma Álvarez, que en su canal de Tik Tok nos muestra que a veces necesitamos una ayuda extra. "Si tienes muchas ganas de picar entre comidas o sientes ansiedad, te recomiendo Sazio Pep. Te voy a explicar cómo funciona".

La farmacéutica asegura que "este suplemento inhibe la secreción de la hormona que aumenta el apetito, reduce los niveles de glucosa en la sangre, bloquea la producción de grelina en el estómago y aumenta la producción de leptina, que es la hormona que da sensación de saciedad. Por eso, puedes reducir tu ingesta hasta en seiscientas kilocalorías al día".

Eso sí, señala que "siempre es mejor complementar con alimentos saludables y mantener una dieta equilibrada. Debes tomar una tableta media hora antes del desayuno y otra media hora antes de la cena".

Si sufres de piernas cansadas, especialmente durante el verano, hay un producto que está recibiendo muy buenas valoraciones por parte de los farmacéuticos. Se trata de un gel específico para aliviar la sensación de pesadez, y según varios expertos, sus resultados son notables desde la primera aplicación.

Desde el canal de TikTok de Paloma Álvarez Farmacéutica recomiendan este gel como una excelente opción para quienes padecen problemas de circulación o sensación de piernas pesadas, algo muy común cuando suben las temperaturas. “Con el calor, estas molestias se agravan, así que quiero enseñaros un gel para piernas cansadas que realmente funciona”, comenta en uno de sus vídeos.

El producto en cuestión es un gel defatigante y tonificante a base de ginkgo biloba, una planta conocida por sus propiedades vasodilatadoras y estimulantes de la circulación sanguínea. Según explica Álvarez, tiene una textura ligera que se absorbe rápidamente, sin dejar residuos grasos sobre la piel.

Uno de sus principales beneficios es el efecto frío, que proporciona un alivio inmediato tras su aplicación. Para obtener mejores resultados, se recomienda aplicarlo con un masaje circular, siempre desde los tobillos hacia los muslos, favoreciendo así el retorno venoso. Lo ideal es usarlo dos veces al día: una por la mañana y otra por la noche.

Solución

Gracias a su fórmula y su efecto refrescante, este gel se ha convertido en una solución práctica y efectiva para combatir la incomodidad de las piernas cansadas en los meses más calurosos del año.