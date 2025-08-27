Ni té ni café: esto es lo que puedes tomar para no alterar tu salud

El café y el té son las bebidas estimulantes más consumidas en el mundo, pero no son las únicas opciones para quienes buscan energía, hidratación y beneficios para la salud. Según la Harvard School of Public Health, el exceso de cafeína puede provocar insomnio, ansiedad o palpitaciones en personas sensibles, lo que ha llevado a explorar alternativas más suaves y nutritivas que cumplen funciones similares.

Una de las principales alternativas es la infusión de rooibos, originaria de Sudáfrica. A diferencia del té, no contiene cafeína y es rica en antioxidantes como los polifenoles. Expertos clínicos destacan que puede ayudar a reducir la inflamación y proteger frente al daño oxidativo, siendo adecuada incluso para niños o embarazadas. Además, al no interferir con la absorción de hierro, se considera más segura que el té negro en personas con riesgo de anemia.

Otra opción recomendada son las infusiones de hierbas, como manzanilla, menta o jengibre. Según la OMS, estas bebidas contribuyen a la hidratación diaria y, en función de la planta utilizada, pueden aportar beneficios adicionales: la manzanilla favorece la digestión, la menta alivia molestias gastrointestinales y el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias. Son una alternativa ideal para quienes buscan sabor sin estimulantes.

El agua con limón es otra alternativa sencilla y saludable. Expertos médicos subrayan que, además de hidratar, aporta vitamina C y antioxidantes que refuerzan el sistema inmunitario. Consumir agua cítrica a primera hora del día puede ser un sustituto ligero del café, ofreciendo frescor y un estímulo suave sin los efectos secundarios de la cafeína.

Una alternativa muy argentina

También destaca el mate, bebida tradicional de Sudamérica, que contiene menos cafeína que el café pero más antioxidantes que el té verde. Investigaciones revisadas por la Harvard School of Public Health apuntan a que puede mejorar la concentración y aportar polifenoles beneficiosos para la salud cardiovascular. Sin embargo, su consumo debe ser moderado y evitarse a temperaturas excesivamente altas, ya que se ha asociado a un mayor riesgo de irritación esofágica.

El cacao puro o en infusión es otra alternativa interesante. La FEC señala que su consumo en cantidades moderadas aporta flavonoides que mejoran la función endotelial y reducen la presión arterial. A diferencia de las bebidas azucaradas de chocolate, el cacao en polvo sin azúcar añadido puede convertirse en una bebida caliente saludable y antioxidante.